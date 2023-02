Engleski tabloidi odali priznanje Jošku na svojim naslovicama

I nakon drugog dana Lige prvaka u ovom tjednu, Hrvat je ponovno u fokusu medija. U utorak je fantastičnu utakmicu odigrao Luka Modrić, dok je u srijedu Joško Gvardiol zabio izjednačujući gol Leipziga protiv Manchester Cityja i postao najmlađi hrvatski strijelac u povijesti nokaut faze Lige prvaka.

"Završilo je: Guardiola - Gvardiol 1-1", stoji na naslovnici Mirrora.

Foto: Mirror/screenshot

- Manchester City je frustrirajuće remizirao u Leipzigu. Mahrezov gol iz 22. minute poništio je Gvardiol u drugom poluvremenu. Prvaku Premiershipa nije suđen penal koji je izgledao kao igranje rukom, no VAR nije intervenirao - piše Mirror.

Zanimljivu naslovnicu imao je i Sun nakon utakmice Cityja i Leipziga. Otočki medij poigrao se riječima i stavio naslov: "Let your Gvard down" (hrv. Spustili su gard).

Foto: The Sun

Guardian se zbog svog imena nije poigrao s prezimenima hrvatskog stopera i španjolskog trenera. Guardian, Gvardiol, Guardiola... Bilo bi to jednostavno previše. Međutim, nije propustio pohvaliti Joška: "Gvardiol rises to ocassion and stops City seizing initiative" što u prijevodu na hrvatski znači da se Gvardiol iskazao u teškoj situaciji i zaustavio inicijativu engleske momčadi.

Foto: Guardian

Hrvatski reprezentativac ponovno je pokazao klasu i oduševio sve ljubitelje nogometa. Pohvalile su ga legende engleskog nogometa poput Rija Ferdinanda, Owena Hargreavesa i Martina Keowna, a nakon utakmice se može postaviti samo jedno pitanje: "U koji će veći klub otići?". Jer jasno je da je Leipzigovu razinu preskočio...

