Englez podbo Tudora: 'De Zerbi nas je spasio od katastrofe'

Piše Domagoj Vugrinović,
Bivši trener Hajduka nije se dugo zadržao u Tottenhamu i klub je vodio u samo sedam utakmica, u kojima je imao jednu pobjedu, pet poraza i jedan remi

Tottenham se u posljednjem kolu spasio od epske blamaže i ispadanja iz Premiershipa kada je pobijedio Everton minimalnih 1-0. Bili su to ključni bodovi za Spurse jer se paralelno igrala i utakmica u Londonu, u kojoj je West Ham pobijedio Leeds 3-0. Razlika od dva boda tako je ostala ista, a "čekićari" su ispali iz lige s 18. mjesta.

Klub “velike šestorke", kako ga zovu u Engleskoj, imao je katastrofalnu sezonu, iako je u Ligi prvaka igrao osminu finala, gdje ga je u konačnici izbacio Atletico Madrid. Sezonu su obilježila i lutanja s trenerima, kojih su promijenili čak tri. Sezonu je započeo Thomas Frank, da bi ga u veljači zamijenio hrvatski stručnjak Igor Tudor.

Bivši trener Hajduka nije se dugo zadržao i klub je vodio u samo sedam utakmica, u kojima je imao jednu pobjedu, pet poraza i jedan remi. Nakon neslavnog niza zamijenio ga je Roberto De Zerbi, koji je Spurse uspio ostaviti u ligi. Na turbulentan period osvrnuo se i James Maddison, koji je većinu sezone proveo ozlijeđen. U izjavi nakon ostanka u ligi osvrnuo se na minulu godinu i između redaka "podbo" Tudora.

- Impresionirao me De Zerbi. Njegov dolazak spasio nas je od katastrofe koja se spremala, iskreno. Živim u kampu momčadi, spavam ondje noć prije utakmice jer imam previše djece. I De Zerbi je ondje u 21 sat s pločom za taktiku - rekao je nekadašnji engleski reprezentativac.

