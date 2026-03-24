Englezi: Dinamo je ponovno kontaktirao Luku Modrića

Piše Domagoj Vugrinović,
ARHIVA - Split: Modri u dva susreta nadjačali Hajduk u finalu te osvojili 9. naslov u Kupu | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Priča o mogućem povratku kapetana "vatrenih" i najboljeg hrvatskog igrača u povijesti Luke Modrića u Dinamo ponovno je u fokusu javnosti. Prema navodima stranice The Touchline, zagrebački klub stupio je u kontakt s Modrićevom agencijom kako bi ispitao mogućnost njegova dolaska na Maksimir.

Isti izvor tvrdi da kapetan hrvatske reprezentacije, unatoč tome što je navršio 40 godina, i dalje želi igrati na najvišoj razini. Zbog toga se povratak u Dinamo zasad ne čini izglednim, budući da Milan već radi na produljenju njegova ugovora, koje bi uskoro moglo postati i službeno.

Interes Dinama za Modrića nije novost. Klub ga je već prošlog ljeta pokušao vratiti, a veliku ulogu u toj ideji ima Zvonimir Boban, koji Modriću predstavlja jednog od najvećih uzora iz djetinjstva. Upravo tu poveznicu često ističu kao potencijalni faktor koji bi jednog dana mogao utjecati na njegovu odluku.

Modrić je nogometni put započeo u Zadru, a afirmirao se upravo u Dinamu, za koji je upisao 118 nastupa i postigao 32 gola. Tijekom karijere odlazio je i na posudbe u Zrinjski i Inter iz Zaprešića prije nego što je ostvario transfer u Tottenham. Najveći trag ostavio je u Real Madridu, za koji je odigrao 597 utakmica i osvojio niz trofeja, uključujući šest naslova u Ligi prvaka i četiri španjolska prvenstva. Za hrvatsku reprezentaciju skupio je 194 nastupa i postigao 28 pogodaka, čime je potvrdio status jednog od najvećih igrača u povijesti hrvatskog nogometa.

