REAKCIJA STRANIH MEDIJA

Englezi: Hrvati su 'crna mačka'

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
4
Rijeka: Susret Hrvatske i Farskih otoka u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Čini se kao teška skupina. Opet je tu Hrvatska, pa i Španjolska, moramo nakon Svjetskog prvenstva shvatiti kako pristupiti ovom razdoblju, rekao je izbornik Engleske Thomas Tuchel o ždrijebu Lige nacija

Admiral

Hrvatska će igrati protiv Španjolske, Engleske i Češke u petom izdanju Lige nacija. "Vatreni" su izvukli tešku skupinu, ali ni ostalima nije svejedno kad moraju igrati protiv Hrvatske. Dokaz tome i količina poštovanja s kojom su engleski mediji pisali o Hrvatskoj nakon ždrijeba.

Dalić za 24sata otvoreno o svemu: 'Nikad nisam imao više dvojbi uoči velikog natjecanja' 01:22
Dalić za 24sata otvoreno o svemu: 'Nikad nisam imao više dvojbi uoči velikog natjecanja' | Video: 24sata/pixsell

The Sun je tako opisao našu reprezentaciju kao "Bogey team", što znači "crna mačka" u slobodnom prijevodu. Isti medij istaknuo je kako će se Engleska i Hrvatska susresti i na Svjetskom prvenstvu te napomenuo zasićenost navijača s čestim dvobojima protiv "vatrenih". 

UEFA Nations League Draw
Foto: BENOIT TESSIER/REUTERS

Izbornik "tri lava" Thomas Tuchel ovako je prokomentirao ždrijeb:

- Čini se kao teška skupina. Opet je tu Hrvatska, pa i Španjolska, moramo nakon Svjetskog prvenstva shvatiti kako pristupiti ovom razdoblju.

Rijeka: Susret Hrvatske i Farskih otoka u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Rijeka: Susret Hrvatske i Farskih otoka u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

S druge strane, španjolska Marca piše o Hrvatskoj kao "poznatom suparniku" za Španjolce, dok AS našu momčad navodi kao "Modrićevu". Mundo Deportivo piše kako će Hrvatska u skupinu uvesti kompetitivni duh. 

Češki mediji nisu zadovoljni ždrijebom i smatraju kako je Češka autsajder u skupini. 

OSTALO

