Čini se kao teška skupina. Opet je tu Hrvatska, pa i Španjolska, moramo nakon Svjetskog prvenstva shvatiti kako pristupiti ovom razdoblju, rekao je izbornik Engleske Thomas Tuchel o ždrijebu Lige nacija
Englezi: Hrvati su 'crna mačka'
Hrvatska će igrati protiv Španjolske, Engleske i Češke u petom izdanju Lige nacija. "Vatreni" su izvukli tešku skupinu, ali ni ostalima nije svejedno kad moraju igrati protiv Hrvatske. Dokaz tome i količina poštovanja s kojom su engleski mediji pisali o Hrvatskoj nakon ždrijeba.
The Sun je tako opisao našu reprezentaciju kao "Bogey team", što znači "crna mačka" u slobodnom prijevodu. Isti medij istaknuo je kako će se Engleska i Hrvatska susresti i na Svjetskom prvenstvu te napomenuo zasićenost navijača s čestim dvobojima protiv "vatrenih".
Izbornik "tri lava" Thomas Tuchel ovako je prokomentirao ždrijeb:
- Čini se kao teška skupina. Opet je tu Hrvatska, pa i Španjolska, moramo nakon Svjetskog prvenstva shvatiti kako pristupiti ovom razdoblju.
S druge strane, španjolska Marca piše o Hrvatskoj kao "poznatom suparniku" za Španjolce, dok AS našu momčad navodi kao "Modrićevu". Mundo Deportivo piše kako će Hrvatska u skupinu uvesti kompetitivni duh.
Češki mediji nisu zadovoljni ždrijebom i smatraju kako je Češka autsajder u skupini.
