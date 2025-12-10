Leko u debiju na klupi Bruggea izgubio od Arsenala, Kovačevi ispustili tri boda, igrao i Oršić

Aktualni europski prvak PSG je na gostovanju u Španjolskoj odigrao 0-0 protiv Athletic Bilbaoa. Gosti su dominirali, imali su niz prilika, ali je Unai Simon pružio sjajnu predstavu. Najbliže golu Parižani su bili u 65. minuti, no Bradley Barcola je pogodio prečku. PSG je sada treći sa 13 bodova, dok je Bilbao na 28. mjestu s pet bodova.

Vodeći sastav Lige prvaka Arsenal je na gostovanju sa 3-0 porazio Club Brugge kojeg je prije nekoliko dana preuzeo Leko. Hrvatski stručnjak je stigao u Brugge nakon što je od srpnja ove godine vodio Gent.

Show Maduekea

"Topnici" su poveli u 25. minuti nakon fantastičnog gola Nonija Maduekea. Mladi engleski napadač je osvojio loptu gotovo na sredini terena, prošao dva suparnička igrača, a potom sa 20-taka metara opalio i pogodio rašlje.

Londonski sastav je na otvaranju nastavka povećao prednost, a ponovo je strijelac bio Mandueke. Martin Zubimendi je ubacio s lijeve strane, a napadač "Topnika" na drugoj stativi glavom zabio za 2-0.

Foto: YVES HERMAN/REUTERS

Sve dvojbe oko pitanje pobjednika, ako ih je i bilo, razriješio je Gabriel Martinelli pogodivši u 56. minuti same rašlje za uvjerljivih 3-0.

Ivanović asistirao

Benfica je sa 2-0 svladala Napoli upisavši drugu pobjedu.

Franjo Ivanović je dobio priliku od prve minute, a u 12. minuti je imao matnu situaciju situaciju nakon što je izašao sam ispred suparničkog vratara, ali je njegov udarac Vanja Milinković-Savić obranio. Osam minuta kasnije portugalski sastav je ipak poveo. Samuel Dahl je ubacio s lijeve strane, Ivanović je spustio do Richarda Riosa, a ovaj svladao vratara talijanskog prvaka.

Foto: PEDRO ROCHA/REUTERS

Napoli je bio vrlo blizu izjednačenja u 29. minuti, ali je Giovanni Di Lorenzo pucao pored gola. Bemnfica je u 49. minuti "podebljala" vodstvo. Ponovo je u akciji sudjelovao Ivanović. Hrvatski napadač je uposlio Riosa, a ovaj produžio do Leandra Barreira koji je lijepo zabio.

Ivanović je igrao do 76. minute.

Oršićev Pafos izgubio od 'stare dame'

Juventus je identičnim rezultatom svladao Pafos, a talijanski velikan je tek u drugom dijelu slomio goste.

Andrea Cambiaso je u 67. minuti dodao u šesnaesterac, loptu je primio Weston McKennie i zabio u desne rašlje pored nemoćnog Neofytosa Michaila. Pet minuta kasnije Jonathan David je zabio za 2-0 nakon brze kontre torinskog sastava.

Foto: Yiannis Kourtoglou/REUTERS

Najbliže golu Pafos je bio u 30. minuti. Oršić je povukao kontru, uposlio Andersona Silvu koji je pucao s ruba kaznenog prostora pogodivši stativu. Oršić je igrao do 78. minute, a Šunjić cijeli susret.

Kovačevi dvaput ispustili vodstvo...

Borussia Dortmund, koju vodi Niko Kovač je odigrala 2-2 protiv Bodo/ Glimta. Njemački sastav je vodio 1-0 i 2-1, ali su se gosti oba puta vratili.

Domaćin je poveo u 18. minuti. Fabio Silva je "ukrao" loptu na centru, jurnuo u kontru i lijepo uposlio Juliana Brandta koji je poentirao za 1-0. Norveški sastav je izjednačio u 42. minuti. Patrick Berg je ubacio u kazneni prostor nakon kratkog dodavanja iz kornera, a Haitam Aleesami je iz blizine glavom zabio za 1-1.

Foto: Jason Cairnduff/REUTERS

Dortmund u 51. minuti ponovo dolazi do prednosti, a još jednom je strijelac bio Brandt. Nakon ubačaja glavom je pucao Maximilian Beier, gostujući vratar je obranio, ali je Brant pospremio odbijanac. Norvežani se nisu predavali i uspjeli su izjednačiti u 75. minuti, a strijelac je bio Jens Hauge.

Autogol i penal

S identičnih 2-2 završio je i susreti između Bayer Leverkusena i Newcastle Uniteda.

Domaćin je poveo u 13. minuti, Alex Garcia je izveo korner, Robert Andrich je pucao glavom pogodivši u leđa gostujućeg veznjaka Brunu Guimaraesa od čijih se leđa lopta odbila u mrežu.

Izjednačio je Anthony Gordon iz kaznenog udarca kojeg je skrivio vratar Mark Flekken. Jedinica "Apotekara" se poigravala, što je iskoristio Nick Woltemade "ukravši" mu loptu, nakon čega je Flrekken skrivio prekršaj. Turski sudac Serdar Gozubuyuk je pokazao na bijelu točku, a njegovu odluku je potvrdio i VAR.

Foto: Thilo Schmuelgen/REUTERS

Nakon što je zabio s bijele točke, Gordon je u 61. minuti umalo zabio iz igre, ali je njegov udarac završio u okviru gola. Sjajnu predstavu Gordon je u 74. minuti upotpunio asistencijom Jacobu Murphyju za preokret "Svraka". U 80. minuti je okvir gola pogodio i Murphy.

"Apotekari" su u 89. minuti ipak uspjeli izjednačiti. Ibrahim Maza je gurnuo za Alexa Grimalda koji je lijepo pogodio za 2-2.

Na ljestvici vodi Arsenal sa 18 bodova, Bayern ima 15, a PSG, Manchester City i Atalanta po 13 bodova. Slijede Inter, Real Madrid, Atletico Madrid i Liverpool sa po 12 bodova.

Liga prvaka se nastavlja 20. i 21. siječnja iduće godine, a zadnje kolo je 28. siječnja.