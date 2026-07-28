Englezi krenuli po Sučića! Inter već odbio 40 milijuna eura...

Petar Sučić (22) privukao je interes Newcastlea i Leeds Uniteda nakon odličnih nastupa za Hrvatsku na Svjetskom prvenstvu. Engleski klubovi već su kontaktirali Inter kako bi provjerili pod kojim bi uvjetima mogli dovesti veznjaka, no milanski klub trenutačno ne razmišlja o njegovoj prodaji. Prema informacijama talijanskih medija, Newcastle i Leeds procjenjuju da bi transfer mogao iznositi između 35 i 40 milijuna eura. Inter, međutim, ne namjerava otvoriti pregovore za taj iznos jer Sučića smatra važnim dijelom svoje buduće momčadi.

SP 2026 Toronto: Susret Portugala i Hrvatske u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Uprava talijanskog velikana poručila je zainteresiranim klubovima da bi stav mogla promijeniti samo iznimno visoka ponuda. Newcastle i Leeds navodno ne odustaju te bi do završetka prijelaznog roka mogli poslati poboljšane ponude. Sučić je na Svjetskom prvenstvu nastupio u sve četiri utakmice hrvatske reprezentacije, a tri je odigrao u punoj minutaži. Dobrim igrama dodatno je učvrstio mjesto u početnoj postavi i povećao tržišnu vrijednost.

Transfermarkt mu je nakon turnira podignuo procijenjenu vrijednost za pet milijuna eura, na 45 milijuna. Inter ga smatra jednim od ključnih igrača veznog reda, u kojem nastupaju i iskusniji Henrik Mkhitaryan i Hakan Çalhanoğlu.

Sučić je u Inter stigao iz Dinama u siječnju 2025. godine za 14 milijuna eura fiksne odštete uz dodatne bonuse. Brzo se izborio za važnu ulogu u momčadi i potvrdio status jednoga od najperspektivnijih mladih veznjaka Serie A. Mogući transfer pozorno prati i Dinamo, koji ima pravo na deset posto profita od njegove sljedeće prodaje. Proda li ga Inter za 40 milijuna eura, zagrebački klub zaradio bi približno 2,5 milijuna eura, nakon što se od prodajne cijene oduzme iznos koji je Inter platio za njegov dolazak.

Hrvatski reprezentativac u međuvremenu je završio odmor nakon Svjetskog prvenstva i vratio se treninzima u Interovu kampu Appiano Gentile. Ondje radi pod vodstvom trenera Cristiana Chivua, a s ostatkom momčadi trebao bi otputovati u Hong Kong, prvu postaju Interove azijsko-australske turneje.