Englezi: Modrić je vječni motor Hrvatske. Igra? Traže ravnotežu između istkustva i mladosti...

Pripreme su gotove i sada je vrijeme za ono pravo. Hrvatska je pobjedom protiv Slovenije (2-1) završila "obuku" za Svjetsko prvenstvo te u utorak putuje u SAD. Izbornik je isprobao dva sistema, rekao je da u glavi ima sastav za Englesku te sada ostaje samo nada i vjera u dečke koji su Hrvatskoj dali toliko puno. Naravno, i protivnički tabor gledao je Hrvatsku te je igru Hrvatske opisao britanski The Guardian.

"Luka Modrić skinuo je zaštitnu masku, primio čestitke Zlatka Dalića i pomalo sramežljivo otpozdravio oduševljenoj publici. Je li ovo doista bio njegov posljednji službeni nastup na hrvatskom tlu? Uoči utakmice prevladavalo je upravo takvo mišljenje, premda vječni motor hrvatske reprezentacije još uvijek nije dao jasne naznake o svojim planovima nakon Svjetskog prvenstva. Bila je to priča gotovo filmske romantike koja je dodatno obojila toplu, pomalo uspavanu večer na krajnjem sjeveru zemlje. A kada se Modrić nešto prije isteka sata igre vratio na klupu, već je još jednom podsjetio sve engleske promatrače na darovitost i klasu koje ni danas ne pokazuju znakove prolaznosti", započinje tekst ugledni list, a i jasno je zašto sve oko Hrvatske započinje Modrićem.

Prijateljska utakmica Hrvatske i Slovenije | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Kako pišu Englezi, Luka Modrić još je jednom pokazao zašto ga mnogi smatraju jednim od najvećih veznjaka svoje generacije. Iako je u poznim igračkim godinama, na terenu je djelovao svježije i prisebnije od većine suigrača i protivnika. Već u ranoj fazi utakmice pročitao je jednu pogrešku slovenskog veznog reda, presjekao dodavanje i dao naslutiti da će ponovno biti ključna figura hrvatske igre. Taj ritam i razinu koncentracije održavao je sve do izlaska iz igre, kada ga je zamijenio Mario Pašalić.

Njegov gol stigao je nakon lijepe akcije po lijevoj strani koju je inicirao Ivan Perišić, još jedan iskusni reprezentativac koji unatoč godinama i dalje igra važnu ulogu. Modrić je završio akciju na sebi svojstven način – mirno, precizno i bez suvišnih poteza. Upravo takvi trenuci često odlučuju neizvjesne utakmice u skupinama velikih natjecanja.

Engleska reprezentacija, koja će se s Hrvatskom susresti 17. lipnja u Dallasu, dobro zna koliko Modrić može biti opasan. Poštovanje između dviju reprezentacija iznimno je veliko, a sjećanja na njihov polufinalni okršaj na Svjetskom prvenstvu 2018. godine u Moskvi još su vrlo živa. Ipak, iza sjaja koji Modrić i dalje donosi nazire se i određena neizvjesnost oko budućnosti hrvatske reprezentacije. Kada njega nema na terenu, postaje jasno koliko je njegov utjecaj na igru i dalje nezamjenjiv te koliko Hrvatska još uvijek traži trajno rješenje za život nakon svoje najveće zvijezde.

Prijateljska utakmica Hrvatske i Slovenije | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

"Jedna od glavnih dvojbi za Zlatka Dalića trenutno je način na koji će postaviti momčad. Protiv Slovenije vratio se sustavu s četvoricom u obrani, nakon što je nekoliko dana ranije protiv Belgije isprobao formaciju s trojicom stopera, imajući na umu prvenstveno ogled s Engleskom. Iako je Hrvatska u Rijeci izgubila 2-0, izbornik nije bio pretjerano zabrinut viđenim. Protiv Slovenije odlučio se za ofenzivniji pristup, dijelom i zato što će se u susretima s Ganom i Panamom od Hrvatske očekivati više inicijative i napadačke igre.

No utakmica u Varaždinu pokazala je i određene slabosti. Slovenci su u nekoliko navrata relativno lako dolazili do prilika iz kontranapada, što je otkrilo probleme u hrvatskoj organizaciji igre. Doduše, dio toga može se pripisati nedovoljnoj fizičkoj spremi pojedinih ključnih igrača. Dok je Modrić djelovao potpuno spremno unatoč kraćoj stanci na kraju sezone, Mateo Kovačić još uvijek traži pravi ritam nakon sezone obilježene ozljedama. Slično vrijedi i za Joška Gvardiola, koji se tek nedavno vratio nakon teške ozljede noge.

Hrvatska zato još ne djeluje potpuno uigrano ni obrambeno ni napadački. Pred Dalićem je zadatak da pronađe momčad koja će biti dovoljno fizički spremna i taktički stabilna za zahtjevan mjesec natjecanja u Sjedinjenim Američkim Državama. Potencijala ne nedostaje, ali trenutačno se čini da reprezentacija još uvijek traži idealnu ravnotežu između iskustva svojih veterana i svježine igrača koji bi trebali nositi teret u godinama koje dolaze", stoji u tekstu.