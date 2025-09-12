Obavijesti

PODLOŽNO RASPRAVI

Englezi napravili listu od 35 najboljih nogometaša ikad: Evo na kojem je mjestu Luka Modrić

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Antonio Bronic/REUTERS

Treći je po mišljenju GiveMeSporta Brazilac Pelé, četvrti Diego Maradona, a top 5 zatvara Johan Cruyff. U prvih 10 još su mjesto našli Alfredo Di Stéfano, Franz Beckenbauer, Zinedine Zidane, Ronaldo Nazario te Ferenc Puskás

Pitanje najboljeg nogometaša svih vremena uvijek je podložno diskusiji i različitim razmišljanjima. Teško je doći do odgovora s kojim će se svi složiti, ali portal GiveMeSport složio je svoju listu top 35 igrača, na kojoj je mjesto našao i Luka Modrić

Hrvata smatraju 24. najboljim nogometašem svih vremena. Iza njega našla su se imena poput Lothara Matthäusa, Ruuda Gullita, Georgea Besta, Roberta Baggija... 

Najboljim igračem svih vremena Englezi smatraju Lionela Messija koji je u karijeri osvojio apsolutno sve. Četiri je puta bio klupski prvak Europe s Barcelonom, a s Argentinom je 2022. osvojio Svjetsko prvenstvo. Osam puta je dobio Zlatnu loptu. 

World Cup - CONMEBOL Qualifiers - Argentina v Venezuela
Foto: RODRIGO VALLE/REUTERS

Iza njega smjestio se Cristiano Ronaldo koji se pet puta penjao na vrh Europe s dva različita kluba, a osvojio je i dvije Lige nacija te Europsko prvenstvo s Portugalom. 

Treći je po mišljenju GiveMeSporta Brazilac Pelé, četvrti Diego Maradona, a top 5 zatvara Johan Cruyff. U prvih 10 još su mjesto našli Alfredo Di Stéfano, Franz Beckenbauer, Zinedine Zidane, Ronaldo Nazario te Ferenc Puskás. 

World Cup - UEFA Qualifiers - Group L - Croatia v Montenegro
Foto: Antonio Bronic/REUTERS

Podsjetimo, Modrić je u karijeri osvojio šest trofeja Lige prvaka s Real Madridom, a s Hrvatskom je osvojio srebrnu i brončanu medalju na svjetskim prvenstvima. Osim toga, dobio je i Zlatnu loptu 2018. godine. 

Top 5 nogometaša ikad prema portalu GiveMeSport:

  • 1) Lionel Messi
  • 2) Cristiano Ronaldo
  • 3) Pelé
  • 4) Diego Maradona
  • 5) Johan Cruyff
  • ...
  • 24) Luka Modrić

