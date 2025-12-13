Obavijesti

NA POSUDBI U HSV-U

Englezi: Njemački velikan želi Vuškovića, ali iz Tottenhama su poslali prilično jasnu poruku...

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: < 1 min
3
Foto: Annegret Hilse

Iako Vuškovićeva sudbina još nije do kraja poznata, ima dvije opcije, odraditi posudbu u HSV-u do kraja ili se vratiti u Tottenham. Njegova tržišna vrijednost trenutačno iznosi 18 milijuna eura

Mladi Luka Vušković (18) briljira u dresu HSV-a gdje igra skoro svaku utakmicu, a u njemački klub došao je na posudbu iz Tottenhama. Uz sjajnu igru, postiže i brojne golove, a sada je za 18-godišnjaka interes pokazao jedan njemački velikan. 

Prema pisanju engleskog insajdera Graemea Baileya, koji piše za TEAMTalk, Vušković se našao na meti Bayerna iz Münchena te da bi ga se moglo pozvati već u siječnju. Međutim, u Tottenhamu nemaju namjeru pustiti Vuškovića jer mu ugovor traje do 2030. 

Rijeka: Susret Hrvatske i Farskih otoka u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Rijeka: Susret Hrvatske i Farskih otoka u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Doista, izvori su nam sada rekli da neki unutar hijerarhije Spursa vjeruju da bi Vuškovića trebalo opozvati iz njegova boravka u Hamburgu u Njemačkoj, kako bi se pokušalo prekinuti razgovore o transferu negdje drugdje. Spursi traže još jednog središnjeg braniča u siječnju, ali vjeruje se da bi malo igrača koje bi mogli dovesti bilo bolje od Vuškovića, koji je ove sezone dokazao da je već na vrlo visokoj razini. Tottenham je odbio ponude nekih od najvećih europskih klubova, među kojima su Bayern i RB Leipzig - navodi engleski insajder. 

Iako Vuškovićeva sudbina još nije do kraja poznata, ima dvije opcije, odraditi posudbu u HSV-u do kraja ili se vratiti u Tottenham. Njegova tržišna vrijednost trenutačno iznosi 18 milijuna eura. 

