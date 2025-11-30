Obavijesti

ZABIO I SKRIVIO PENAL

Englezi o igri Gvardiola: 'Ove sezone nije na svojoj razini'

3
Foto: Phil Noble/REUTERS

Gvardiol je ove sezone odigrao 14 utakmica i zabio jedan gol, uz tri asistencije. Manchester City trenutačno je druga momčad Premier lige sa 25 bodova

Manchester City teškom je mukom pobijedio Leeds United 3-2 na Etihadu u 13. kolu Premier lige. Joško Gvardiol odigrao je cijelu utakmicu i zabio gol za 2-0 u 25. minuti pa skrivio jedanaesterac u 68. minuti. Englezi mu nisu bili blagonakloni u ocjenama nakon utakmice. 

Joško Gvardiol kao komandos 00:26
Joško Gvardiol kao komandos | Video: Commando Squad 9 (Lucijan Španić, Harry Lenz, Dejan Tatomir)

Manchester Evening News dao je Gvardiolu ocjenu 4/10, uz opis:

"Promašio je sjajnu priliku i zabio gol, ali je potpuno izgubio glavu prilikom izvođenja penala". 

Premier League - Manchester City v Leeds United
Foto: Jason Cairnduff/REUTERS

Goal mu je također dao "četvorku" uz opis kako je Hrvat "svojom lošom obranom poništio sve što je dobro napravio". 

One Football dao je Gvardiolu ocjenu pet, ali i naveo da Joško nije na najboljoj razini ove sezone. GiveMeSport dao je Gvardiolu ocjenu 6,5 i naveo da je hrvatski branič odigrao dva poluvremena s dva različita lica. 

Premier League - Manchester City v Leeds United
Foto: Jason Cairnduff/REUTERS

Gvardiol je ove sezone odigrao 14 utakmica i zabio jedan gol, uz tri asistencije. 

