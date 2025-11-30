Gvardiol je ove sezone odigrao 14 utakmica i zabio jedan gol, uz tri asistencije. Manchester City trenutačno je druga momčad Premier lige sa 25 bodova
Englezi o igri Gvardiola: 'Ove sezone nije na svojoj razini'
Manchester City teškom je mukom pobijedio Leeds United 3-2 na Etihadu u 13. kolu Premier lige. Joško Gvardiol odigrao je cijelu utakmicu i zabio gol za 2-0 u 25. minuti pa skrivio jedanaesterac u 68. minuti. Englezi mu nisu bili blagonakloni u ocjenama nakon utakmice.
Manchester Evening News dao je Gvardiolu ocjenu 4/10, uz opis:
"Promašio je sjajnu priliku i zabio gol, ali je potpuno izgubio glavu prilikom izvođenja penala".
Goal mu je također dao "četvorku" uz opis kako je Hrvat "svojom lošom obranom poništio sve što je dobro napravio".
One Football dao je Gvardiolu ocjenu pet, ali i naveo da Joško nije na najboljoj razini ove sezone. GiveMeSport dao je Gvardiolu ocjenu 6,5 i naveo da je hrvatski branič odigrao dva poluvremena s dva različita lica.
Gvardiol je ove sezone odigrao 14 utakmica i zabio jedan gol, uz tri asistencije.
