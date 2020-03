Englezi očekivano: Premiership staje minimalno do 3. travnja

Čekalo se, a zapravo su svi znali kakva će biti odluka nakon što su trener Arteta (Arsenal) i igrač Hudsona-Odoija (Chelsea) bili pozitivni na korona virus, a branič Mendy (Man City) pokazuje sve simptome zaraze. Staje i Premier League.

Vodstvo jedne od najatraktivnijih i najpraćenijih nogometnih liga planete donijelo je očekivanu odluku: utakmice Premiershipa se neće igrati minimalno do 3. travnja.

Englezi su trajali kao svojevrsna iznimka, jedna od zadnjih nada da ćemo barem 'u samoizolacijama' moći gledati vrhunski nogomet, ali kad se zarazio Arteta lavina je krenula.

The Premier League, FA, EFL and WSL have collectively agreed to postpone the professional game in England



