Englezi: Odnosi između Reala i Viniciusa su narušeni. Klub ozbiljno razmišlja o prodaji

Odnosi između Viniciusa Juniora i Real Madrida prema medijskim izvještajima, postali su napeti. Navodne nesuglasice s trenerom i vodstvom kluba dovele su do spekulacija o budućnosti brazilskog napadača na Santiago Bernabéu pa se tako sve više spominje njegov dolazak. Kako navodi Goal.com., klub je isplanirao odlazak Brazilca na ljeto 2026.

Foto: SUSANA VERA/REUTERS

Do porasta napetosti došlo je nakon reakcije igrača na zamjenu tijekom pobjede u El Clásicu, kada je izrazio nezadovoljstvo i radio šou nakon izlaska iz igre. Situaciju je dodatno zakomplicirao i jedanaesterac protiv Valencije, koji je prema planu trebao izvesti Kylian Mbappé. Trener Xabi Alonso javno je priznao da mu je Viniciusovo preuzimanje odgovornosti "zasmetalo", što se u klubu koji naglašava disciplinu tumači kao odstupanje od dogovora, piše Goal.

Dolaskom Alonsa, koji inzistira na taktičkoj disciplini i strukturi, promijenila se Viniciusova uloga u momčadi u odnosu na period pod vodstvom Carla Ancelottija. U medijima su se pojavile i navodne kritike na račun trenera koje se pripisuju izvorima bliskim igraču. U The Athleticu je izašao članak u kojem se ne navodi konkretan izvor, već netko blizak Viniciusu, koji je kritizirao Xabija te rekao da je on "misli da je Pep Guardiola, a zasad je samo Xabi".

Foto: VIOLETA SANTOS MOURA/REUTERS

Predsjednik Florentino Pérez, koji je ranije često javno branio Viniciusa, sada navodno zauzima čvršći stav, naglašavajući princip da "nijedan igrač nije veći od kluba". Mediji izvještavaju o promjeni u njegovom odnosu prema Brazilcu nakon posljednjih događaja. Dolaskom Kyliana Mbappéa, promijenila se i dinamika unutar momčadi. Istovremeno, pregovori oko novog ugovora su, prema izvještajima, u zastoju. Navodi se da Brazilac traži plaću na razini Mbappéove (oko 31 milijun eura), što klub za sada ne prihvaća, nudeći mu tek blago povećanje. S druge strane, spominje se i njegovo mišljenje da ga klub nije dovoljno zaštitio od medijskih kritika i sudačkih kontroverzi.

Prema izvještajima španjolskih medija, unutar kluba se razmatra mogućnost prodaje. Iako mu ugovor istječe 2027., navodi se da je klub spreman razmotriti ponude na ljeto ako se situacija ne popravi. U medijima se spominju visoke ponude PSG-a od 200 milijuna eura, kao i interes saudijskog Al Ahlija koji bi mogao ponuditi i do 350 milijuna eura. Jedan od mogućih kandidata je i nevjerojatni Erling Haaland, a novinar Jorge Picon tvrdi da Haaland "jako želi igrati za Real Madrid".