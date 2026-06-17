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Foto: Luka Stanzl/Pixsell/
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ENGLEZI OPET PODCJENJUJU 'Prime' Luka ili 'prime' Rice? Uozbiljite se, sadašnji Luka!

Piše iz Washingtona: Hrvoje Tironi,

Bivši engleski reprezentativac, a danas stručni analitičar na TalkSportu, Gabriel Agbonlahor (39), javno je poručio kako se Engleska ne smije plašiti Luke Modrića jer on ima - 40 godina

Klasični Englezi. Bitni su sami sebi, uvjereni kako se cijeli svijet vrti oko njih. I uvijek podcjenjuju druge, bez obzira o čemu se radi. Nogometu ili nečem drugome. Svjetsko prvenstvo za trupe Thomasa Tuchela još nije ni krenulo, a na Otoku su uvjereni kako se "nogomet vraća kući". I opet vrte svoju, "Football's coming home".

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