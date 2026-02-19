Obavijesti

REPOVI IZ LISABONA

Englezi opleli po Mourinhu: 'On je glupan i licemjerni klaun'

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: 1 min
3
Foto: RODRIGO ANTUNES/REUTERS

Rekao sam mu [Viniciusu]: kad zabiješ takav gol, samo proslavi i vrati se natrag. Najveća osoba u povijesti ovog kluba, Eusebio, bio je crnac. Posljednje što bi ovaj klub mogao biti jest rasistički, rekao je Portugalac nakon incidenta

Admiral

Utakmica Benfice i Real Madrida (0-1) ostala je u sjeni događanja početkom drugog poluvremena kada je Gianluca Prestianni navodno na rasnoj osnovi vrijeđao Viniciusa Juniora. Svoje je mišljenje oko situacije nakon utakmice podijelio i trener Benfice Jose Mourinho, a engleski mediji nisu baš oduševljeni njegovim istupom. 

- Rekao sam mu [Viniciusu]: kad zabiješ takav gol, samo proslavi i vrati se natrag. Najveća osoba u povijesti ovog kluba, Eusebio, bio je crnac. Posljednje što bi ovaj klub mogao biti jest rasistički - rekao je Mourinho i dodao:

- Nešto nije u redu jer se to događa na svakom stadionu. Gdje god on igra, nešto se dogodi. 

UEFA Champions League - Play Off - First Leg - Benfica v Real Madrid
Foto: RODRIGO ANTUNES/REUTERS

Takve izjave osudili su na portalu Goal koji su tekst naslovili sa " Jose Mourinho dotaknuo je novo dno: Trener Benfice osramotio se licemjernom i beskorisnom reakcijom na aferu s rasizmom prema Viniciusu Junioru". 

Englezi Mourinha nazivaju licemjernim klaunom koji je uspio lošu situaciju učiniti još gorom. Također, Goal je Mourinha oslovio sa "The stupid one", narugajući se njegovom poznatom nadimku "The special one". 

UEFA Champions League - Play Off - First Leg - Benfica v Real Madrid
Foto: RODRIGO ANTUNES/REUTERS

Uzvratna utakmica Reala i Benfice na rasporedu je 25. veljače i bit će zanimljivo vidjeti kako će navijači "kraljevskog kluba" dočekati Prestiannija i ostatak momčadi Benfice. 

