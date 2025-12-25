Obavijesti

PROTIV LIVERPOOLA

Englezi pokrenuli postupak protiv Romera zbog isključenja

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
2
Foto: Dylan Martinez/REUTERS

Romero ima rok do 2. siječnja kako bi odgovorio na prijavu. U susretu protiv Liverpoola isključen je i Xavi Simons u 33. minuti, pa su Spursi završili utakmicu s devet igrača

Disciplinska komisija Engleskog nogometnog saveza (FA) pokrenula je postupak protiv kapetana Tottenhama Cristian Romera zbog "neprimjerenog" ponašanja nakon isključenja u derbiju protiv Liverpoola.

Romero je u sudačkoj nadoknadi utakmice isključen nakon što je dobio drugi žuti karton. Argentinski branič nije odmah napustio teren, već se svađao sa sucem.

"Romero se ponašao na neprimjeren način time što nije odmah napustio teren, te se agresivno ponašao prema sucu utakmice nakon što je isključen u 93. minuti"," priopćio je FA.

Premier League - Tottenham Hotspur v Liverpool
Foto: John Sibley/REUTERS

Romero ima rok do 2. siječnja kako bi odgovorio na prijavu. U susretu protiv Liverpoola isključen je i Xavi Simons u 33. minuti, pa su Spursi završili utakmicu s devet igrača.

"Redsi" su slavili sa 2-1. Tottenham je 14. na ljestvici as 22 boda, 17 iza vodećeg Arsenala.

