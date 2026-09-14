Englezi priznali: Haalandov gol u derbiju trebao biti poništen!

Kontroverzni gol Erlinga Haalanda obilježio je derbi engleskih giganta iz Manchestera koji je u nedjelju pripao "građanima" (1-0). Podsjetimo, Joško Gvardiol poslao je sjajan ubačaj s lijeve strane kaznenog prostora, a na drugoj se stativi u pravo vrijeme našao norveški golgeter.

Međutim, sporno je što je Enzo Fernandez bio u zaleđu u trenutku Gvardiolovog ubačaja. Argentinac nije imao kontakt s loptom, ali je pokušao glavom ugroziti mrežu "crvenih vragova". Promašio je loptu i ona je sjela Haalandu na nogu, a odgovorno tijelo za suđenje u engleskom nogometu (PGMOL) priznalo je da je glavni sudac utakmice, Michael Oliver, pogriješio u procjeni.

PGMOL poručuje kako je Cityjev gol morao biti poništen: "Odluka na terenu bila je zaleđe Erlinga Haalanda, što je provjerio VAR te utvrdio da se nalazio u dozvoljenoj poziciji," stoji u priopćenju PGMOL-a koji dodaje...

🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: Pro Ref have confirmed an error of judgement in Erling Haaland’s goal and have apologised to Manchester United Football Club:



🗣️ "Following the incident in the 60th minute of Sunday's Premier League fixture between Manchester United and Manchester City at… pic.twitter.com/gcrg9hWJuM — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) September 14, 2026

"U istom napadu utvrđeno je da Enzo Fernandez nije igrao loptom, zbog čega je procjena zaleđa postala subjektivna. Međutim, u ovoj situaciji VAR nije prepoznao izgledan utjecaj njegove pozicije na igru te je trebao preporučiti pregled snimke na terenu. Večeras smo stupili u kontakt s Manchester Unitedom kako bismo priznali ono što smatramo pogreškom u procjeni, a slijedi i detaljna analiza ove situacije."

City je zahvaljujući ta tri boda ostao stopostotan u novoj sezoni Premier lige s 12 bodova, koliko ima i prvoplasirani Arsenal. United je tek 13. s četiri osvojena boda.