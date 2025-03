Englezi: Real neće ponuditi novi ugovor Modriću. Zamjenu su mu pronašli u Manchester Unitedu

Luka Modrić (39) nekoliko je puta naglasio kako mu je želja umiroviti se u dresu Real Madrida. Kako kapetan Hrvatske i “kraljeva” ne misli stati s nogometom, očekivalo se da će mu klub produljiti ugovor na još godinu dana, baš kao što je bio slučaj prošle godine.

Sve je upućivalo na to da će se to ponoviti i ove sezone, no, kako izvještava britanski Daily Star, u Realu je došlo do zaokreta. Naime, klub želi dovesti sjajnog portugalskog veznjaka Brunu Fernandesa (30). Budući da su primanja veznjaka Manchester Uniteda izrazito velika, Real bi trebao smanjiti troškove plaća, a engleski mediji tvrde da će posljedica toga biti neproduljenje Modrićeva ugovora. Kapetan Hrvatske već je nekoliko puta pokazao privrženost klubu i s godinama je pristajao na smanjenje plaće.

Za Fernandesa su u Realu spremni ponuditi čak 100 milijuna eura. Klub planira brzo riješiti pitanje njegova transfera, a ako dobije zeleno svjetlo za njegovo dovođenje, gotovo je sigurno da će Modrić na ljeto napustiti španjolsku prijestolnicu.

Sjajni Portugalac ima ugovor s Unitedom do ljeta 2027. godine, a na Old Trafford stigao je prije pet godina iz Sportinga za 65 milijuna eura. Ukoliko do transfera zaista dođe, bi Modrić prvi put nakon 2012. godine mogao odjenuti dres nekog drugog kluba. Od ranije je poznato da bi ga u svojim redovima htjeli vidjeti mnogi klubovi iz MLS-a, a lukrativnim ponudama sigurno ga mogu privući i klubovi iz Saudijske Arabije.