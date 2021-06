Hrvatska je zapanjila svijet, pa i samu sebe, kada je došla do finala SP-a 2018. To joj je uspjelo brzom i učinkovitom igrom, kojom je otpuhala Argentinu i Englesku te pala na zadnjoj prepreci, u finalu protiv Francuske. Hrvatskoj se na tom turniru sve spojilo: mješavina iskustva, mladih talenata te napadačke agresivnosti. Međutim, nakon trijumfalnog SP-a je u velikim problemima.

Tim je rečenicama analizu započeo Daily Mail, engleski tabloid, koji je secirao i dobre i loše strane prvog protivnika Engleske na Euru. A, sudeći prema ispisanom, više su našli mana...

- Među 26 igrača za Euro samo je sedam startera iz finala SP-a 2018. To je jasan znak da je u tijeku ono što u Hrvatskoj već predugo traje - smjena generacija i rekonstrukcija reprezentacije. To se ogleda i u njenoj igri, koja je puna padova, što su dokazali očajne igre i rezultati u obje Lige nacija, kojima je Hrvatska žestoko vraćena na zemlju s nebeskih visina na kojima je bila u Rusiji.

Podsjetili su Englezi na loše partije u kvalifikacijama i poraze od Mađarske, Slovenije, remi s Azerbajdžanom... Jedan od razloga, smatraju, pada nakon SP-a jest odlazak Marija Mandžukića.

- Umirovljenje Marija Mandžukića, visokog napadača koji je na SP-u pokopao Englesku svojom ljevicom, osakatilo je Hrvatsku. Najveći problem Hrvatske je postizanje golova i tu se daleko najviše očekuje od asa zagrebačkog Dinama, Brune Petkovića. On pokušava zamijeniti Mandžukića, ali je daleko ispod njegove razine. Hrvatska se često mogla pouzdati u to da će Mandžukić biti njen spasitelj, a sada ga neuspješno glumi Petković. On za Hrvatsku ne zabija niti je spašava.

Hrvatski veliki problem jest i obrana kod prekida. Ako je negdje šansa za Engleze...

- Engleska je daleko na SP-u došla upravo zahvaljujući odličnom iskorištavanju prekida i svakako će isto napraviti i protiv Hrvatske, koja nikako ne uspijeva riješiti ovaj veliki problem. Osim ako ga izbornik Dalić ne riješi u ovih nekoliko dana do Eura, Hrvatska će platiti zbog toga. Propusna je u obrani, ali i jalova u napadu.

Iako si tepamo da imamo širinu, Englezi ne misle tako.

- Dalić si sigurno čupa kosu kada pogleda manjak opcija na klupi. Turnir je najbolji tip natjecanja za davanje prilike novim igračima, a izbornik Hrvatske zna da se mora moći pouzdati u svih 26 igrača ako želi nešto napraviti na Euru. Međutim, još ne zna što tamo može dobiti od velike većine svojih rezervi.

Na pohvale zbog Modrića, naravno, i dalje možemo računati.

- Modrić je i s 35 godina ključ svake hrvatske akcije. Zbog toga Englesku ipak čeka težak zadatak. Hrvatska će držati loptu, strpljivo graditi napade te Modriću omogućavati slobodu i vrijeme da pokaže magiju na divnom zelenom tepihu engleskog nacionalnog stadiona. U sportu nema puno boljih scena od one kada vođa Reala igra na svom vrhuncu, a usprkos tome što mu je 35 godina, dokazuje da još uvijek to može. Hrvatske je protiv Belgije nekoliko puta opasno pobjegla u kontru zahvaljujući tome što Modrićev mozak radi brzinom svjetlosti.

Zaključno, Hrvatska opet može pobijediti Englesku.

- Godine više nisu na strani Hrvatske, koja je k tome već dugo u rekonstrukciji i smjeni generacija, ali Hrvatska je opet sposobna iznenaditi. Engleskoj ostaje nada da to neće opet napraviti na njenu štetu.