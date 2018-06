GOOL! Šok za Engleze: Walker skrivio glup penal, Tunis zabio

TWITTER EKSPLODIRAO

Engleski navijači standardno imaju ogromna očekivanja od svoje reprezentacije, a pritisak je pogotovo velik na Harryju Kaneu, koji je proslavom gola dao do znanja koliko mu je stalo što je upravo on strijelac vodećega engleskog gola.

Korisnici Twittera odmah su u brojnim porukama na Twitteru poručili: "Osvojit ćemo Svjetsko prvenstvo!".

I don't want to get too carried away but I think we're gonna win the World Cup. #ENGTUN — Paul (@greasydunlop) 18. lipnja 2018.

ITS COMING HOME Tunisia just got Kane’d! WE ARE GONA WIN THE #worldCup !!! #EngTun — Daniel O'Reilly (@dapperlaughs) 18. lipnja 2018.

Two actual shots on goal. We're gonna win the World Cup #ENGTUN — Sathnam Sanghera (@Sathnam) 18. lipnja 2018.

Just from watching those couple of seconds I can say that England won’t win the World Cup — Ubaid Ullah (@Ubaid_U_) 18. lipnja 2018.