Hrvatska U-21 reprezentacija plasirala se u četvrtfinale Europskog prvenstva, mlade nade Igora Bišćana poražene (2-1) su od Engleske, ali u Sloveniji smo napravili sjajan psoao. I sada je sve jasno, u četvrtfinale iz naše skupine odlazimo mi i Portugal, dok je priča gotova za Englesku i Švicarsku. Hrvatske je još jednom odigrala dobru, i više nego ravnopravnu utakmicu, 'mini vatreni' su se sjajno nosili sa skupocjenim engleskim zvijezdama. Previše promašivala, a onda je čuedsno pogodio Bradarić...

I opet je, protiv Engleza, presudilo veliko hrvatsko srce. Momčad koja diše jedna za druge, momčad u kojoj su igrači s klupe - tijekom utakmice promukli. Da, naši dečki možda ne zarađuju milijune, ne igraju Premier ligu, ali su za Engleze - razina više. Srcem, znanjem, odnosom prema nacionalnom dresu...

Luka Ivanušec u prvom se dijelu na trenutke poigravao sa svojim čuvarima, za najbolji igrač Hrvatske na ovom turniru rješenja nisu imali ni Aarons (20 milijuna eura), niti Eze (20 milijuna eura), pa niti Gallagher (osam milijuna eura). Ali jest, vratar Shefffield Uniteda Aaron Ramsdale koji je Dinamovom "wunderkindu" obranio veliki zicer u prvom dijelu, tako svojim suigračima dao veliki vjetar u leđa.

Hrvatska se mladost niti u nastavku nije ugasila, naši su klinci do posljednjeg sudačkog zvižduka tražili taj prijeko potreban gol. Pogodak vrijedan četvrtfinala. I onda se pojavio Domagoj Bradarić, zabio gol za pamćenje. Gol za povijest. Gol koji je još jednom bahate Engleze poslao kući. Ili kako bi rekao Šime Vrsaljko, "Englezi la-pa-pa, ajde kući, na spavanje'. Neka, povijest se ponavlja...

Bišćanova generacija u Sloveniji je napravila strašan posao, naši klinci su oduševili. Hrvatska U-21 vrsta na ovom je turniru upisala prvu povijesnu pobjedu, za toj joj je trebalo četiri europska prvenstva i čak 11 utakmica. Ovi su dečki u borbi za četvrtfinale bili do samoga kraja, do zadnje sudačke sekunde posljednje utakmice.I nisu odustali, pa im se sve vratilo. Zasluženo, kapa do poda!

