Svjetsko prvenstvo dolazi nam već sljedeće godine u Kataru, dok će ono četiri godine kasnije (2026.) ugostiti Kanada, Meksiko i SAD. Kandidacijski postupak za domaćinstvo Mundijala 2030. otvorit će se sljedeće godine, a britanska je vlada podržala potencijalnu zajedničku kandidaturu Engleske, Škotske, Walesa, Sjeverne Irske i Irske.

- Želja nam je vratiti nogomet kući 2030. godine. Smatram kako je pravo vrijeme za to - rekao je Boris Johnson u ožujku za The Sun.

Vjerojatno bi se 100 posto Engleza tada složilo s njim, no nakon finala Eura, puno se toga promijenilo.

- Engleskoj bi trebalo zabraniti domaćinstvo bilo kakvog velikog internacionalnog turnira dok ne riješi problem rasizma i nasilnih divljaka - za PA je rekao Anton Ferdinand, bivši engleski nogometaš i mlađi brat puno poznatijeg Rija, legende Manchester Uniteda.

Podsjetimo, uoči finala su engleski navijači bez ulaznica htjeli ući na Wembley pa su tukli svakoga tko im se našao na putu. Ništa bolji nisu bili ni nakon utakmice kada su krenuli vrijeđati tamnopute nogometaše koji su promašili penale (Sancho, Saka, Rashford). A zviždanje himnama da i ne spominjemo...

Uefa sprema žestoku kaznu za engleski nogometni savez (FA) konkretno zbog utrčavanja navijača na teren, bacanja predmeta na teren, zviždanje talijanskoj himni, paljenje baklji, kao i za ponašanje engleskih navijača unutar i izvan stadiona. Na Euru u Francuskoj i nisu bili tako 'hrabri' kada se trebalo sukobiti s ruskim navijačima, koji su ustvari MMA borci.

Engleski mediji tvrde da nakon svega viđenog njihova država nema neke prevelike šanse za dobivanje domaćinstva za Svjetsko prvenstvo 2030.

- Trebalo bi biti posljedica. Tako ljudi uče, ali morate biti voljni učiti, to je problem. Morate biti spremni razumjeti i biti otvoreni. Mnogi koji govore i pišu takve ružne stvari nikada neće znati kako je to biti rasno zlostavljan, rasno profiliran, ali ono što mogu pokušati je razumjeti to. Sad smo u drugoj generaciji, vidimo multikulturalni stav. O tome više ne govore samo manjine. Dakle, vrijeme je da se ti fanatici i ove neobrazovane budale usklade s današnjim društvom - tvrdi Ferdinand.

Bivši nogometaš West Hama i QPR-a pohvalio je Garetha Southgatea i njegovu momčad te njihov pristup tijekom natjecanja.

- Druženje je razlog zašto smo došli do finala, zajedno s kvalitetom igrača koje imamo, naravno. Ali prijateljstvo, timski duh po meni su zasjali više od svega. To zajedništvo proširilo se i u među mase navijača. Pogledajte što je postigao (op.a. Southgate) otvaranjem uma i razumijevanjem različitih kultura - zaključio je.