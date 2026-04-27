Obavijesti

Sport

Komentari 0
UOČI VELIKE UTAKMICE

Enrique zaprijetio Bayernu: Od PSG-a niti jedna ekipa nije bolja

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Enrique zaprijetio Bayernu: Od PSG-a niti jedna ekipa nije bolja
Foto: STEPHANIE LECOCQ/REUTERS

Nitko nije bolji od PSG-a, kazao je trener pariškog sastava Luis Enrique uoči sutrašnjeg prvog susreta polufinala nogometne Lige prvaka između PSG-a i Bayerna. Drugi polufinalni sraz na rasporedu je u srijedu između Atletico Madrida i Arsenala.

- Ne radi se samo o napadačkoj statistici, već ako pogledate i obrambenu, ovo su najbolje momčadi u Europi - rekao je Luis Enrique novinarima uoči pariškog ogleda.

- I nijedna momčad nije bolja od nas - dodao je.

PSG brani europski naslov nakon što je prošle sezone u finalu deklasirao Inter sa 5-0. Ove sezone pariški klub je ligaški dio završio na 11. mjestu, a potom je preko Monaca, Chelsea i Liverpoola stigao do polufinala.

- Čarolija Lige prvaka daje posebnu energiju igračima, svi žele biti tamo i maksimalno iskoristiti ovo vrijeme - rekao je 55-godišnji Španjolac.

Enrique je svjestan napadačke prijetnje koju predstavlja Bayern koji je ove sezone zabio 113 golova u Bundesligi, 38 u Ligi prvaka, te 14 u njemačkom Kupu.

- Znamo koliko će biti teško i moramo znati kako se dobro braniti - istaknuo je.

UEFA Champions League - Paris St Germain Press Conference
Foto: Sarah Meyssonnier/REUTERS

Francuski klub također gaji napadački nogomet. Međutim, Enrique smatra kako će ključ biti obrana.

- Iako postoje momčadi koje jako dobro napadaju, morate znati kako se braniti, to će biti ključ. Morate znati kako se braniti protiv ovakvih momčadi. To je atraktivna utakmica za sve navijače, između dvije momčadi koje imaju jako dobru sezonu.

Francuski klub je dugo ciljao na osvajanje Lige prvaka, a nakon što su prošle sezone konačno ostvarili taj san, ambicije su i ove sezone velike.

- Prvi put je bio olakšanje, sada je to drugačiji izvor motivacije jer je prošla godina bila sjajna. Ispisali smo povijest. No, i dalje smo gladni - poručio je pohvalivši svog kolegu na suprotnoj klupi.

- Vincent Kompany je vrhunski trener , što je pokazao i u Engleskoj. Stigao je u Bayern prije dvije godine i od samog početka smo vidjeli koliko je teško igrati protiv njega. Njegova momčad mi je jedna od omiljenih za gledanje. Volim sve trenere, ali posebno one napadačke, a on je nesumnjivo jedan od njih - kazao je.

Ove sezone su već igrali jednom, u ligaškom dijelu Bayern je slavio u Parizu sa 2-1.

- Sjećam se te utakmice, nismo igrali tako dobro kao oni, ali bilo je i ozljeda. U drugom poluvremenu smo pokazali da smo sposobni za sve i pobijediti ih, ali nismo postigli golove koji su nam bili potrebni - istaknuo je Kviča Kvaratšhelija.

- Bit će to teška utakmica jer je Bayern trenutno u odličnoj formi, ali mi smo PSG. Sposobni smo za sve, možemo pobijediti bilo koga. Dat ćemo sve od sebe na terenu - dodao je.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
FOTO Bivši suigrač Gvardiola prevario suprugu s najboljom prijateljicom i napravio joj bebu
NEVJERNI KYLE

FOTO Bivši suigrač Gvardiola prevario suprugu s najboljom prijateljicom i napravio joj bebu

Kyle Walker sjajan je nogometaš, ali užasan suprug. Godinama je varao svoju suprugu Annie, a nož u leđa zabio joj je prije četiri godine kada je dobio dijete s njezinom prijateljicom. I baš kad je ta afera pala u zaborav, početkom godine dobio je i drugo
DOZNAJEMO Luka Modrić već danas na operaciji u Milanu!
SP NIJE UPITAN

DOZNAJEMO Luka Modrić već danas na operaciji u Milanu!

Kapetan 'vatrenih' pretrpio je dvostruki prijelom jagodične kosti, vjerojatno ga više nećemo ove sezone gledati na talijanskim terenima, a na Svjetskom prvenstvu bi trebao nastupiti sa zaštitnom maskom...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026