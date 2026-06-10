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Ensar Musić objavio fotografiju koja intrigira: Dolazi u Hajduk?

Piše Bruno Lukas,
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Ensar Musić objavio fotografiju koja intrigira: Dolazi u Hajduk?
Foto: IMAGO/Jan Huebner/IMAGOSPORT

Hajduk aktivno puni veznu liniju uoči nove sezone, a prema najnovijim informacijama, 'bijeli' su zainteresirani za 18-godišnjeg Ensara Musića iz Rapidove druge momčadi

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Hajduk pod novim sportskim direktorom Robertom Grafom kreće u prijelazni rok punom parom. Nakon potvrđenog dolaska Etnika Brrutija i najava oko Anđela Šutala, Bijeli sada ciljaju još jednog mladog ofenzivnog veznjaka. 

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Eric Niederseer, insajder za transfere s austrijskog Sky Sportsa, tvrdi da Hajduk prati Ensara Musića, 18-godišnjeg austrijskog reprezentativca bosanskih korijena koji trenutačno nastupa za drugu momčad bečkog Rapida.

Foto: screenshot/Instagram

Musić je u srijedu na Instagramu objavio fotografiju koja je raspalila nagađanja o mogućem transferu u Split.

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Hoće li mladi talent zamijeniti Beč za Split, još nije poznato, no Hajduk jasno daje do znanja da u ovom prijelaznom roku ne spava.

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