Hajduk aktivno puni veznu liniju uoči nove sezone, a prema najnovijim informacijama, 'bijeli' su zainteresirani za 18-godišnjeg Ensara Musića iz Rapidove druge momčadi
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Ensar Musić objavio fotografiju koja intrigira: Dolazi u Hajduk?
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Hajduk pod novim sportskim direktorom Robertom Grafom kreće u prijelazni rok punom parom. Nakon potvrđenog dolaska Etnika Brrutija i najava oko Anđela Šutala, Bijeli sada ciljaju još jednog mladog ofenzivnog veznjaka.
Eric Niederseer, insajder za transfere s austrijskog Sky Sportsa, tvrdi da Hajduk prati Ensara Musića, 18-godišnjeg austrijskog reprezentativca bosanskih korijena koji trenutačno nastupa za drugu momčad bečkog Rapida.
Musić je u srijedu na Instagramu objavio fotografiju koja je raspalila nagađanja o mogućem transferu u Split.
Hoće li mladi talent zamijeniti Beč za Split, još nije poznato, no Hajduk jasno daje do znanja da u ovom prijelaznom roku ne spava.
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