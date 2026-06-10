Ensar Musić objavio fotografiju koja intrigira: Dolazi u Hajduk?

Hajduk pod novim sportskim direktorom Robertom Grafom kreće u prijelazni rok punom parom. Nakon potvrđenog dolaska Etnika Brrutija i najava oko Anđela Šutala, Bijeli sada ciljaju još jednog mladog ofenzivnog veznjaka.

Eric Niederseer, insajder za transfere s austrijskog Sky Sportsa, tvrdi da Hajduk prati Ensara Musića, 18-godišnjeg austrijskog reprezentativca bosanskih korijena koji trenutačno nastupa za drugu momčad bečkog Rapida.

Foto: screenshot/Instagram

Musić je u srijedu na Instagramu objavio fotografiju koja je raspalila nagađanja o mogućem transferu u Split.

Hoće li mladi talent zamijeniti Beč za Split, još nije poznato, no Hajduk jasno daje do znanja da u ovom prijelaznom roku ne spava.