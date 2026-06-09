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DILEMA NA POLJUDU

Marko Livaja odlučio o ostanku u Hajduku sljedeće sezone?

Piše Luka Tunjić,
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Marko Livaja odlučio o ostanku u Hajduku sljedeće sezone?
Hajduk i Vukovar sastali se u 36. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Bivši sportski direktor Goran Vučević prošle je jeseni tvrdio da je pripremljen novi ugovor za Livaju, no do potpisa nikada nije došlo

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Hajdukov as Marko Livaja (32) proživio je najizazovniju sezonu otkako se 2021. vratio u Split. Nije više imao nedodirljiv status kod trenera Gonzala Garcije, koji ga je u nekoliko navrata ostavio na klupi, pa je od 28 ligaških utakmica samo 21 započeo od prve minute, a dio je preskočio ili ulazio s klupe i zbog povratka nakon ozljede i slabije pripremljenosti.

Manjak povjerenja, ali i odgovornosti na terenu odrazio se na njegov učinak. Trostruki najbolji strijelac HNL‑a sezonu je završio s 11 golova i sedam asistencija u svim natjecanjima, dok je u prvenstvu upisao devet pogodaka i šest asistencija. Zbog toga se otvorilo i konkretno pitanje njegove budućnosti na Poljudu.

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Lokomotiva i Hajduk sastali se u 35. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Dodatnu težinu cijeloj priči daje činjenica da Hajdukova "desetka“ u ugovoru ima još samo godinu dana. Bivši sportski direktor Goran Vučević prošle je jeseni tvrdio da je pripremljen novi ugovor za Livaju, no do potpisa nikada nije došlo.

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Unatoč svemu, prema informacijama Dalmatinskog portala, Livaja je donio odluku da ostaje u Hajduku i sljedeće sezone, iako je imao ponude iz inozemstva. Nakon 202 odigrane utakmice u bijelom dresu, uz 104 gola i 61 asistenciju, čini se da njegova priča na Poljudu još nije gotova.

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Komentari 11
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