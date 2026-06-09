Marko Livaja odlučio o ostanku u Hajduku sljedeće sezone?

Hajdukov as Marko Livaja (32) proživio je najizazovniju sezonu otkako se 2021. vratio u Split. Nije više imao nedodirljiv status kod trenera Gonzala Garcije, koji ga je u nekoliko navrata ostavio na klupi, pa je od 28 ligaških utakmica samo 21 započeo od prve minute, a dio je preskočio ili ulazio s klupe i zbog povratka nakon ozljede i slabije pripremljenosti.

Manjak povjerenja, ali i odgovornosti na terenu odrazio se na njegov učinak. Trostruki najbolji strijelac HNL‑a sezonu je završio s 11 golova i sedam asistencija u svim natjecanjima, dok je u prvenstvu upisao devet pogodaka i šest asistencija. Zbog toga se otvorilo i konkretno pitanje njegove budućnosti na Poljudu.

Lokomotiva i Hajduk sastali se u 35. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Dodatnu težinu cijeloj priči daje činjenica da Hajdukova "desetka“ u ugovoru ima još samo godinu dana. Bivši sportski direktor Goran Vučević prošle je jeseni tvrdio da je pripremljen novi ugovor za Livaju, no do potpisa nikada nije došlo.

Unatoč svemu, prema informacijama Dalmatinskog portala, Livaja je donio odluku da ostaje u Hajduku i sljedeće sezone, iako je imao ponude iz inozemstva. Nakon 202 odigrane utakmice u bijelom dresu, uz 104 gola i 61 asistenciju, čini se da njegova priča na Poljudu još nije gotova.