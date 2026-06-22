Epski dvoboj Hrvatica! Marčinko slavila u meču punom preokreta

Petra Marčinko (WTA - 51.), koja je u glavni ždrijeb WTA 250 turnira u Eastbourneu ušla kao "sretna gubitnica" iz kvalifikacija, a nakon tri i pol sata borbe te pet spašenih meč-lopti protiv Antonije Ružić (WTA - 60.) probila se u drugo kolo pobijedivši sa 7-6 (6), 4-6, 7-6 (4).

Bio je to prvi dvoboj hrvatskih reprezentativki na WTA Touru, što je vjerojatno utjecalo i na kvalitetu izvedbe. Marčinko je 'preživjela' čak 16 dvostrukih pogrešaka, a pomoglo joj je i to što ih je Ružić napravila 13. Antonia je u sve tri dionice meča imala priliku za osvajanje seta, ali joj je pripao samo drugi u kojem je napravila 'break' više od Petre.

Marčinko je vrlo brzo stvorila uvjerljivu prednost osvojivši četiri od prvih pet gemova. Imala je i priliku otići na 5-1, ali je u šestom gemu izgubila servis. Taj je 'break' pokrenuo niz od četiri gema koje je osvojila Ružić te povela s 5-4, a u desetom gemu imala i dvije set-lopte (15-40).

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Petra se uspjela izvući i osvojiti taj gem, a kasnije se izborila i za odluku u 'tie-breaku'. Odlučujući gem je bio preslika cijelog prvog seta: Marčinko je povela 5-2, a onda je Ružić osvojila sljedeća četiri poena i došla do treće set-lopte, ali prve sa servisom. I onda se dogodio novi preokret. Marčinko je osvojila tri poena zaredom, a time i prvi set.

Zagrepčanka je niz nastavila i u drugom setu, osvojivši prva dva gema. Antoniju to nije obeshrabrilo. Vratila se s dva osvojena gema, propustila tri prilike za 'break' u sljedećem gemu, ali je potom nanizala tri gema i odvela meč u treći set.

U odlučujućoj dionici je Marčinko prva imala priliku za oduzimanje servisa, ali je ostala bez realizacije. Ružić je 'breakom' došla do prednosti 3-2, ali je Petra uzvratila u sljedećem gemu. No, Antonia je novim 'breakom' došla do prednosti 4-3 i potvrdila to u sljedećem gemu.

Ružić je u devetom gemu došla do čak četiri meč-lopte. Kad je spašavala prvu od njih, Marčinko je suigračicu iz reprezentacije uhvatila u raskoraku, što je iznimno opasno na travnatoj podlozi. Antoniji je proklizala lijeva noga i činilo se da je doživjela ozbiljniju ozljedu. Nastavila je meč bez traženja liječničke pomoći, ali je šepajući između poena pokazala da osjeća bol u lijevoj nozi. Marčinko je spasila još tri meč-lopte, jednu od njih tako da je lopta zapela za vrh mreže i ipak prešla na stranu Ružić.

Zagrepčanka je u sljedećem gemu realizirala četvrtu 'break-loptu' i izjednačila na 5-5, ali je već u sljedećem gemu ponovno izgubila servis.

Uoči novog servisa za pobjedu, Ružić je dobila pomoć fizioterapeutkinje, koja je joj je omotala lijevu natkoljenicu. Uz vidljivo bolnu grimasu na licu, Antonia je izgubila prva tri poena u tom gemu. No, uz malu pomoć Marčinko osvojila je sljedeća četiri poena i došla do pete meč-lopte, ali je opet ostala bez realizacije promašivši forhend za nekoliko centimetara. Uslijedila je dvostruka pogreška i još jedan promašaj forhendom pa je odluka o pobjednici ostavljena za 'tie-break'.

Prije odlučujućeg gema Ružić je skinula povez s natkoljenice. Međimurka je uz prednost 'mini-breaka' povela 3-2, ali je Marčinko osvojila pet od sljedećih šest poena i drugu meč-loptu pretvorila u pobjedu koja joj donijela plasman u drugo kolo.

Tamo će joj suparnica biti bolja iz dvoboja wimbledonske pobjednice iz 2024. Čehinje Barbore Krejčikove (WTA - 37.) i australske kvalifikatice Kimberly Birrell (WTA - 73.).

WTA 250 Eastbourne - 1. kolo

Tereza Valentova (Češ) - Hannah Klugman (VBR) 7-5, 5-7, 7-5

Emiliana Arango (Kol) - Maya Joint (Aus) 7-6 (2), 6-4

PETRA MARČINKO (HRV) - ANTONIA RUŽIĆ (HRV) 7-6 (6), 4-6, 7-6 (4)

Anhelina Kalinina (Ukr) - Daria Snigur (Ukr) 7-6 (1), 7-5