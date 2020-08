Pochettino stiže u Barcu! 'Već je večerao s predsjednikom kluba'

MUNDO DEPORTIVO Španjolski medij navodi da je Josep Maria Bartomeu već imao sastanak s Pochettinom i da je bio pozitivan. Argentinac bi uskoro trebao sjesti na klupu Barcelone

<p>Nakon što je <strong>Bayern </strong>potopio <strong>Barcelonu </strong>u četvrtfinalu Lige prvaka i s osam komada u mreži joj nanio najveći poraz u modernoj povijesti (8-2), pitanje je trenutka kada će trener <strong>Quique Setien</strong> postati bivši.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Nervozni Leo Messi</strong></p><p>Iako se u petak nakon utakmice pojavila informacija da je Setien dobio otkaz, on još službeno nije stigao. To jest, Barcelona se još nije očitovala iako je pitanje trenutka kada će i to biti gotovo.</p><p>Quique Setien nije uspio posložiti momčad i ispuniti očekivanja Barcine struke pa je jasno da će mu se 'blaugrana' zahvaliti. Izgubio je prvenstvo, ispao u četvrtfinalu Lige prvaka uz najteži poraz od 1946. godine i premda su mnogi zazivali ostavku, neće ju dati. Tako će i dalje ostati na primanjima u Barceloni.</p><p>Predsjednik kluba <strong>Josep Maria Bartomeu</strong> reagirao je instantno i kako javlja <strong>Mundo Deportivo</strong>, Quiqueov nasljednik već se zna. On bi trebao biti <strong>Mauricio Pochettino </strong>koji je trenutno bez angažmana i vodi u utrci za klupu Barcelone. Bartomeu je već imao večeru s Argentincem i sastanak je bio pozitivan.</p><p>Ukoliko dođe do komplikacija i angažman se ne ostvari, Barcina opcija B je <strong>Ronald Koeman</strong>. Njezin je bivši igrač, već je bio na klupi kao pomoćnik od 1998. do 2000. godine i nakon što je otišao iz Evertona nema klupskih obaveza. Koeman je trenutno izbornik Nizozemske, koju je preporodio.</p><p>Prednost ima Pochettino, koji je nakon odlaska iz <strong>Tottenhama </strong>'slobodan igrač' i koji je nakon otkaza<strong> Maurizija Sarrija</strong> bio jedan od kandidata za klupu <strong>Juventusa</strong>.</p><p>Među kandidatima se spominje i ime <strong>Xavija Hernandeza</strong>, no klupska legenda ne želi u Barcu dok je Bartomeu predsjednik.</p>