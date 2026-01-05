Obavijesti

NAPADAČ GORICE ISKRENO

Erceg: Livaja i ja nismo tipovi nogometaša kakve Garcia voli. Ali meni nije toliko prigovarao

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 2 min
Hajduk i Istra sastali se u 25. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Iskusni napadač Gorice Ante Erceg komentirao je u emisiji 'Sport nedjeljom' kako se slaže s bivšim trenerom Gonzalom Garcijom i zašto misli da Marko Livaja i on nisu uspostavili dobar odnos u splitskom klubu

Nogometaš Gorice Ante Erceg (36) gostovao je u emisiji 'Sport Nedjeljom' gdje je progovorio o svom bivšem treneru i trenutačnom strategu Hajduka Gonzalu Garciji (42) te njegovom odnosu s kapetanom Splićana Markom Livajom (32). Nahvalio je bivšeg trenera i spomenuo kako mu je gušt raditi pod njegovim kormilom. 

- Kad je vodio Istru, imao je svojih 13-14 igrača kojima je vjerovao 100 posto, ovo ostalo malo je, hajdemo reći, zanemarivao. I to je OK jer ima takvu viziju vođenja momčadi. Treba to pogledati iz perspektive da je Istra klub s manje kvalitetnijih igrača od Hajduka koji sigurno ima veću kvalitetu. On je morao u početku mandata u Splitu vidjeti na koga može računati.

Osvrnuo se na njihov odnos koji je bio jednostavan, a družili su se i u slobodno vrijeme.

- Sa mnom je radio vrlo jednostavno. Iz mene, ali ne samo iz mene, već i drugih, izvukao je maksimum. Znao je kako se odnositi s igračima; igrali smo padel zajedno i znali otići na pivo. Nekoga si trebao nagaziti, psovati ga i svašta raditi da ga motiviraš, ali sa mnom je bilo malo drugačije. 

Zagreb: NK Lokomotiva i HNK Gorica sastali se u trećem kolu Prve HNL
Zagreb: NK Lokomotiva i HNK Gorica sastali se u trećem kolu Prve HNL | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Komentirao je zašto misli da se kapetan Hajduka Marko Livaja nije dobro adaptirao njegovom stilu igre.

- Nisam igrač koji voli taktiku i on mi je dao slobode. Vidio je da sam ja tip igrača koji luta po terenu, da sam svoj, a isto to i Marko Livaja sad radi. On voli igrača koji je statičan i navlači stopere na sebe, a Livaja i ja nismo takav tip nogometaša. Livaja voli igrati nogomet, voli loptu u nogama, a Garcijin stil se odnosi na igru u kojoj stoperi i vezni imaju najviše posjeda u nogama. U tim situacijama lopta rijetko dolazi do njega u napadu, kao što je dolazila prijašnjih sezona. On se tu unervozi na terenu, kao i u mom slučaju kad sam radio svašta, spuštao se po loptu i lutao. Garcia to nije odobravao, ali vidio je da znam zabiti gol i nije mi toliko prigovarao.

Hajduk i Vukovar sastali se u 18. kolu SuperSport HNL-a
Hajduk i Vukovar sastali se u 18. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Prisjetio se nogometaš Gorice sraza s Livajom iz 2023. godine kad su igrali Istra i Hajduk.

- U toj silnoj gužvi i naguravanju nisam primijetio da me on primio za vrat. U tom adrenalinu nisam uopće shvatio da je to bio on, ali nije me jako primio. Odmah nakon utakmice mi smo to izgladili i nemamo nikakav problem. Sjetite se samo koliko sam ja puta nekog tako uhvatio.

Ante Erceg stigao je u Goricu ljetos iz nizozemske Fortune. Za Goričane je odigrao 20 utakmica, zabio četiri gola i podijelio jednu asistenciju. Rođen je u Splitu, a nogometni put gradio je kroz istoimeni klub, Junak iz Sinja, Balikesirspor, Hajduk, Al-Shabab, Bröndby, Esbjerg, Osijek, Debrecen, Istru i Fortunu prije nego li je stigao u Goricu. Ugovor s hrvatskim prvoligašem ima do 2027., a prema Transfermarktu vrijedi 50.000 eura. 

