Erceg: Obilinoviću sam davao 100 kuna da ne puši i još 100 da pere zube i šokira usnu šupljinu

Ante Erceg se nakon epizode u nizozemskoj Fortuni Sittard vratio u hrvatski nogomet, potpisavši za Goricu, svoj peti HNL klub Karijeru je započeo u RNK Splitu, no pravi procvat doživio je kada su braća Žužul preuzela klub i dovela ga do najvišeg ranga domaćeg nogometa, pa čak i europskih natjecanja.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:29 HNK Gorica vs NK Varaždin 1:1 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

U to vrijeme u svlačionici Splita bila su brojna poznata imena, među kojima i "kultni" Romano Obilinović, čije su anegdote postale dio nogometnog folklora.

- Bilo je puno igrača, svi pitaju o anegdotama u Splitu. Bilo je osebujnih likova u toj svlačionici. Ne znam kako je ikome uspjelo skupiti ih na istome mjestu. Ali uspjelo je braći Žužul. Nestvarno smo dobro funkcionirali. Smijeh je bio svakodnevan. Put na gostovanja trajao bi nam deset minuta koliko je bilo smijeha, za tren bi prošlo. Svi su bili zaduženi za zabavu, ne samo Romano.

- No on je predvodio. Igrači su bili jako profesionalni, radili smo i trenirali. Ne bismo bili četvrti da smo samo pili, izlazili i smijali se. Moralo se nešto i trenirati. Nevjerojatno je kako su se tako osebujni likovi skupili i disali kao jedan. Vidjelo se to i na terenu, napravili smo velike stvari. Rijetko danas netko igra Europu osim naša četiri kluba. Eto, Lokomotiva ne tako davno - ispričao je Erceg za YouTube kanal Gorice.

Prisjećajući se zajedničkih dana, Erceg je otkrio kakvo je bilo iskustvo dijeliti sobu s popularnim Obilinovićem

- Prvo da mi ne puši u sobi, to je bilo 100 kuna po danu. I još 100 kuna da pere zube, da malo šokira usnu šupljinu - ispričao je kroz smijeh, dodajući da je tako svakodnevno bio u minusu od 200 kuna.

Unatoč tada ne baš velikoj plaći u Splitu, Erceg se našalio da nije imao izbora.

- To je bilo na pripremama, 15 dana smo bili i svaki dan 200 kuna. Bile su to najskuplje pripreme ikad - zaključio je.