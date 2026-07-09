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Eriksen se vraća nogometu? Danski kardiolog: 'Pitanje je vremena kad će se opet srušiti'

Piše Jakov Drobnjak,
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Eriksen se vraća nogometu? Danski kardiolog: 'Pitanje je vremena kad će se opet srušiti'
Foto: Ritzau Scanpix Denmark/REUTERS
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Christian Eriksen srušio se prije mjesec dana, ali se aktivirao ugrađeni uređaj i vratio mu otkucaje srca u normalu. On kreće s individualnom rehabilitacijom, a kardiolozi mu savjetuju prekid karijere

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Christian Eriksen (34) je prije mjesec dana (7. lipnja) pao na travnjak držeći se za prsa na utakmici Danske i Ukrajine te su svima kroz glavu prošle užasne scene s Eura 2020. (igranog godinu dana kasnije) kada je doživi srčani zastoj. Nakon prvog zastoja srca ugrađen mu je kardioverter-defibrilator (ICD) koji se sada aktivirao i poslao šok kako bi mu vratio normalan srčani ritam. Eriksen će nastaviti rehabilitaciju u Danskoj. 

International Friendly - Denmark v Ukraine
Foto: Ritzau Scanpix Denmark/REUTERS

U četvrtak se oglasio njegov Wolfsburg.

- Christian Eriksen uskoro će započeti individualni program rehabilitacije. Nakon razgovora s izvršnim direktorom Dieterom Heckingom, odlučeno je da će 34-godišnjak to obaviti u svojoj domovini Danskoj. Klub je u redovitom kontaktu s Christianom, kao i s liječnicima koji ga liječe. Christianu i dalje želimo sve najbolje u tijeku njegove rehabilitacije - napisali su iz Wolfsburga.

Još nije poznato hoće li se Eriksen vratiti nogometu nakon rehabilitacije, ali danski kardiolozi smatraju da bi se trebao umiroviti. Kardiolog  Henning Molgaard za danske medije rekao je da ne mogu ntjerati igrača da se povuče, ali da su preporuke jasne.

- Većina vrhunskih sportaša odluči se povući nakon ugradnje ICD-a. To smo vidjeli na primjeru Stalea Solbakkena. Kao kardiolozi nismo zakonodavci, ali naša je jasna preporuka, također u svjetlu europskih i američkih studija, da je natjecanje u vrhunskom sportu s ICD-om vrlo neuobičajeno - rekao je pa dodao:

- Znamo da će se on u nekom trenutku ponovno srušiti. Ali jednostavno ne možemo sa sigurnošću reći hoće li defibrilator biti potreban za ponovno pokretanje njegova srca za tri mjeseca, ili za tri, četiri, pet ili deset godina. Međutim, to će se ponovno dogoditi.

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