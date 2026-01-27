Obavijesti

Sport

Komentari 0
HALO, DANSKA PLUS+

Erlić za 24sata: Nakon Dinama me očekuje 'Survivor', klub nas šalje na -20 stupnjeva u planine

Piše Hrvoje Tironi,
Čitanje članka: 5 min
Erlić za 24sata: Nakon Dinama me očekuje 'Survivor', klub nas šalje na -20 stupnjeva u planine
Foto: Facebook

Čelnici Midtjyllanda su došli kod mene u Tinj, željeli upoznati moju obitelj, vidjeti gdje sam i kako odrastao kako bi se uvjerili da sam pravi izbor za njih. Neću ići na rukomet, već na planinarenje u Škotsku, kaže nam Erlić

Admiral

Dinamo? Mi se ne bavimo nikakvim kalkulacijama, naš trener je jako strog po tom pitanju. Svaku utakmicu idemo čvrsto, željni smo pobjede, tako će biti i u četvrtak. Nećemo ništa kalkulirati već ćemo ozbiljno shvatiti utakmicu. Trebamo biti motivirani i fokusirani, Dinamo je jako dobra momčad, priča nam Martin Erlić (28).

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Kovač doveo Hrvata u Dortmund, bivši stoper Rijeke trenira s drugoligašem
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Kovač doveo Hrvata u Dortmund, bivši stoper Rijeke trenira s drugoligašem

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Nitko ovako nije obezvrijedio Modrića! 'Vladimir Petrović Pižon triput je bolji od Luke'
ĐUROVSKI SE ZAIGRAO...

Nitko ovako nije obezvrijedio Modrića! 'Vladimir Petrović Pižon triput je bolji od Luke'

Kad gledam te današnje igrače, ne znam što ljudi vide u njima. Nitko na stvari ne gleda realno. Svi kao po nalogu imaju isto mišljenje, kazao je Milko Đurovski, bivši igrač Zvezde i Partizana
Slovenci su bili u nokdaunu pa ponovili Hrvatsku. Ni Francuzi i Danci ne bi izveli što su oni...
SUSJEDI NA PUTU

Slovenci su bili u nokdaunu pa ponovili Hrvatsku. Ni Francuzi i Danci ne bi izveli što su oni...

Prije godinu dana u Areni smo ih trebali pobijediti za četvrtfinale Svjetskog prvenstva. Slovencima nije trebalo, krenuli smo s 0-5 i gotovo osam minuta bez gola pa pobijedili 29-26

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026