Čelnici Midtjyllanda su došli kod mene u Tinj, željeli upoznati moju obitelj, vidjeti gdje sam i kako odrastao kako bi se uvjerili da sam pravi izbor za njih. Neću ići na rukomet, već na planinarenje u Škotsku, kaže nam Erlić
Erlić za 24sata: Nakon Dinama me očekuje 'Survivor', klub nas šalje na -20 stupnjeva u planine
Dinamo? Mi se ne bavimo nikakvim kalkulacijama, naš trener je jako strog po tom pitanju. Svaku utakmicu idemo čvrsto, željni smo pobjede, tako će biti i u četvrtak. Nećemo ništa kalkulirati već ćemo ozbiljno shvatiti utakmicu. Trebamo biti motivirani i fokusirani, Dinamo je jako dobra momčad, priča nam Martin Erlić (28).
