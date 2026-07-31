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UŽIVA NA ODMORU

Erling Haaland objavio viralnu fotografiju u društvu legende

Piše Issa Kralj,
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Erling Haaland objavio viralnu fotografiju u društvu legende
Foto: Instagram
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Norveški napadač vrijeme provodi u društvu košarkaške legende Michaela Jordana. Oduševio je društvenim mrežama, javio se i klub

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Erling Haaland postao je hit Svjetskog prvenstva gdje je s norveškom reprezentacijom ispisao povijest, a nakon što se njegova momčad od Mundijala oprostila porazom od Engleske u četvrtfinalu, Haaland uživa na zasluženom godišnjem odmoru. 

Norveški napadač vrijeme provodi u društvu košarkaške legende Michaela Jordana te je zajedničku fotografiju podijelio sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama.Uz fotografiju na kojoj grli slavnog Jordana, Haaland je kratko napisao: "Opis nije potreban."

Objava je oduševila njegove pratitelje na društvenim mrežama i postala je viralna vrlo brzo, a u samo sat vremena prikupila je više od 750 tisuća lajkova. U komentarima ispod objave javio se i Haalandov klub, Manchester City koji je ostavio emotikon koze i plavog srca, aludirajući na naziv goat, odnosno, najveći svih vremena. 
 

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