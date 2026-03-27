Erslan ide po prvu UFC pobjedu! Bori se u svibnju u Las Vegasu

Ivan Erslan (34 godine, 14-6-1) vraća se u UFC-ov kavez! Hrvatski poluteškaš dobio je borbu, no UFC je još nije službeno potvrdio. Ipak, neke detalje otkrio je čelni čovjek FNC-a Dražen Frogač, koji je na Instagramu odgovarao na pitanja pratitelja.

Na pitanje “Kada ćemo saznati više o Erslanovoj borbi?”, Frogač je odgovorio: “Kad UFC objavi… Meč je u svibnju… Tamo gdje se sve što se dogodi i ostaje.”

Jasno je da se radi o Las Vegasu, a prema trenutačnom rasporedu riječ je o događaju UFC Fight Night: Allen vs. Costa, koji će se održati 16. svibnja u APEX centru.

Erslan je u UFC-u odradio tri borbe i upisao tri poraza. Debitirao je protiv UFC-ova veterana i prekaljenog borca Iona Cutelabe u rujnu 2024. godine. Uoči tog meča na zagrijavanju mu je iskočilo koljeno, no stisnuo je zube, nastupio i nakon tri runde izgubio podijeljenom odlukom sudaca.

Drugi meč odradio je u Kanadi na velikom UFC-ovu eventu 315, gdje mu je protivnik bio nadolazeća australska zvijezda Navajo Stirling, koji ga je također svladao odlukom sudaca. Posljednji put u kavez je ušao u rujnu prošle godine, kada ga je Jimmy Crute sredinom prve runde prisilio na predaju.