Messijev prijatelj koji se borio u UFC-u dolazi pred hrvatsku publiku! Borit će se u FNC-u

Fight Nation Championship nastavlja oduševljavati borbama i širiti svoju prisutnost na regionalnoj sceni. Pred navijačima je najprije veliki događaj u Ljubljani 11. travnja, a potom se organizacija seli na obalu, u Zadar, gdje će 9. svibnja u dvorani Krešimira Ćosića održati priredbu FNC 30.

Organizatori su već potvrdili nastupe domaćih boraca poput Petra Ražova, Marka Ančića, Antuna Račića i Martina Batura, čime su jasno dali do znanja da publiku na Višnjiku očekuje snažan domaći program.

Ražov će u boksu golim šakama pokušati produljiti niz neporaženosti pred domaćom publikom protiv Ante Bilića. Račić, prvi izazivač u perolakoj kategoriji, očekuje težak ispit protiv Argentinca Alana "El Gaucha" Villalbe. U teškoj kategoriji posebno se ističe okršaj Martina Batura i Milenka Stamatovića. Batur se u Slavonskom Brodu vratio pobjedama kada je u prvoj rundi zaustavio Brazilca Wesleyja Almeidu, ali sada ga čeka znatno zahtjevniji protivnik jer Stamatović još ne zna za poraz i slovi kao jedan od najperspektivnijih boraca iz Crne Gore.

Program u Zadru dodatno su pojačali međunarodnim imenima. U velter kategoriji borit će se Wahed Nazhand i Laureano "Pepi" Staropoli. Nazhand u meč ulazi s nizom od četiri pobjede i omjerom 10-2 te je posljednjih mjeseci izgradio status jednog od najopasnijih boraca na regionalnoj sceni. S druge strane, Staropoli donosi veliko iskustvo iz organizacija poput UFC-a i PFL-a, a u FNC stiže kao bivši prvak ARES-a u velter kategoriji. Zanimljivo, Argentinac je imao priliku upoznati i Lionela Messija koji mu je čak i potpisao ARES-ov dok je još bio prvak.

Ova borba jasno pokazuje smjer u kojem FNC razvija svoje priredbe - sučeljavanje domaćih i regionalnih boraca s provjerenim međunarodnim imenima. Upravo takav pristup trebao bi donijeti dodatnu kvalitetu i atraktivnost cijelom događaju.