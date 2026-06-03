Erslan se vratio na FNC-ovu ljestvicu i odmah zauzeo mjesto izazivača. U Areni ide po pojas

Nakon FNC-a 31 i velikih mečeva u Beogradskoj areni došlo je i do promjena na rang-ljestvici boraca. Podsjetimo, u Beogradu su bile dvije borbe za pojas. U prvoj je Kamil Kraska porazio Ivicu Truščeka i tako potvrdio da je najbolji velteraš u regiji, dok je u drugom meču Đani Barbir armbarom slavio protiv Aleksandra Ilića u srednjoj kategoriji.

Osim Kraske, u Beogradu se u velteru borio i Igor Cavalcanti. Brazilac, koji je već napao pojas protiv Kraske, pobijedio je Mareka Jakimowicza u prvoj rundi tehničkim nokautom. Nakon slavlja izrazio je želju za novim napadom na pojas. U prvom je meču ušao na short notice, što se vidjelo jer je u prvoj rundi dominirao u stand-upu. Kada se umorio, Poljak je meč preselio u parter, gdje ga je umornog i završio. Cavalcanti je bio treći izazivač kategorije, a sada je nakon eventa u Beogradu preskočio Simona Karslidisa i drugi je izazivač veltera. Ispred njega nalazi se samo Jovan Marjanović.

Do promjena je došlo i u poluteškoj kategoriji. Najveća je ta što se na rang-ljestvici ponovno pojavilo ime Ivana Erslana. Hrvatski borac napustio je organizaciju kako bi se okušao u UFC-u. Ondje je odradio četiri meča i nakon jedne pobjede nije produžio suradnju. Kako se misli ponovno natjecati pred domaćom publikom, ekskluzivno je najavio u intervjuu s Valentinom Miletić.

S renomeom odmah je zasjeo na mjesto drugog izazivača u poluteškoj kategoriji, u kojoj pojas drži Slovenac Jakob Nedoh. Ispred Erslana samo je bivši prvak Matej Batinić, koji je pojas izgubio ranije ove godine na eventu u Ljubljani. Na ljestvici se pojavilo i ime Bugara Valerija Atanasova, koji je jednoglasnom odlukom u Beogradu pobijedio Tomislava Spahovića. Promjena je i to što je napredovao Tiriel Luka Abramović, iako se nije borio. On je sada sedmi izazivač poluteške kategorije u FNC-u.

Erslan bi pojas mogao napasti u Areni Zagreb. Datum eventa u najvećoj hrvatskoj dvorani već se zna - 12. rujna. Ondje se, uz meč Erslana i Nedoha za pojas poluteške kategorije, očekuju i nastupi mnogih hrvatskih boraca, u prvom redu Francisca Barrija te braće Sičaja, Ivana i Tomislava.

Iako se borio u catchweightu do 73 kilograma, na rang-ljestvici lake kategorije napredovao je i Marko Bojković. Srpski borac dominantnom je izvedbom u Beogradu pobijedio Piotra Niedzielskog i sada je treći izazivač kategorije u kojoj pojas drži Nijemac Lom Ali Eskiev.