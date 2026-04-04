ESPN analizirao: Vušković nije normalan, bit će sjajan na SP-u

Dok se svijet priprema za nogometni spektakl Svjetskog prvenstva 2026. godine, sve su oči uprte u zvijezde poput Lionela Messija, Cristiana Ronalda i Kyliana Mbappéa. No, ugledni ESPN proveo je dubinsku analizu i istaknuo igrače s manje od deset nastupa za reprezentaciju koji bi mogli postati tajno oružje svojih momčadi i presuditi utakmice ulaskom s klupe. Među najperspektivnijim mladim igračima svijeta, na samom se vrhu našlo i jedno ime koje posebno odjekuje u hrvatskoj javnosti.

Hrvatski "nenormalni" div u obrani

Luka Vušković, 19-godišnji stoper, ime je koje se sve glasnije spominje u europskim nogometnim krugovima. Iako ima tek četiri nastupa za "vatrene", analitičari ga vide ne samo kao sigurnog putnika na SP, već i kao potencijalnog prvotimca. "Vušković nije normalan", zaključili su analitičari ESPN-a.

Na posudbi iz Tottenhama u HSV-u, Vušković dominira Bundesligom, gdje je već četiri puta proglašen mladim igračem mjeseca. Njegova statistika je zapanjujuća: ima nevjerojatnih 75,3 posto dobivenih zračnih duela, što ga svrstava u sam vrh Europe. Uz to, prijetnja je i u napadu, gdje je ove sezone već zabio pet golova. Njegova mirnoća, tehnika i fizička nadmoć čine ga igračem koji može promijeniti tijek utakmice u oba smjera.

Tko su ostali skriveni aduti?

Osim Vuškovića, na popisu se našao i niz drugih talenata pred kojima je velika budućnost. Za Argentinu je tu Nico Paz, 21-godišnji ofenzivni veznjak talijanskog Coma. U sezoni života, s čak 16 sudjelovanja kod golova u Serie A, Paz se profilira kao idealna zamjena za Lionela Messija, igrač koji može unijeti kreativnost i energiju u napad.

Njemačka kao svog "džokera" vidi Deniza Undava. Iako su Kai Havertz i Nick Woltemade ispred njega, napadač Stuttgarta drugi je strijelac Bundeslige s 18 golova, odmah iza Harryja Kanea. Njegov instinkt za gol mogao bi biti presudan u završnicama tijesnih utakmica. Brazil, s druge strane, ima dva Premierligaška dragulja, Igora Thiaga i Joãoa Pedra, drugog i trećeg strijelca engleske lige. Carlo Ancelotti tako ima na raspolaganju dva različita profila napadača za svoju taktički fluidnu momčad.

Listu zaokružuju Tomás Araújo, stoper Benfice koji proživljava sezonu iz snova, te Dean Huijsen, moderni branič ključan za španjolski posjed lopte. U nevjerojatno jakoj francuskoj konkurenciji svoje mjesto traži i Hugo Ekitike, napadač koji je u debitantskoj sezoni za Liverpool sudjelovao kod 23 gola.

*uz korištenje AI-a