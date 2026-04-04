Obavijesti

Sport

Komentari 9
OBJAVLJEN POPIS

ESPN analizirao: Vušković nije normalan, bit će sjajan na SP-u

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 2 min
Foto: JC Ruiz/Sipa USA

Luka Vušković, hrvatski "nenormalni" div, oduševljava Europu! Dominira Bundesligom, a ESPN ga vidi kao tajno oružje SP-a 2026. Koji su još skriveni aduti velikih reprezentacija

Dok se svijet priprema za nogometni spektakl Svjetskog prvenstva 2026. godine, sve su oči uprte u zvijezde poput Lionela Messija, Cristiana Ronalda i Kyliana Mbappéa. No, ugledni ESPN proveo je dubinsku analizu i istaknuo igrače s manje od deset nastupa za reprezentaciju koji bi mogli postati tajno oružje svojih momčadi i presuditi utakmice ulaskom s klupe. Među najperspektivnijim mladim igračima svijeta, na samom se vrhu našlo i jedno ime koje posebno odjekuje u hrvatskoj javnosti.

Pokretanje videa...

Hrvatski "nenormalni" div u obrani

Luka Vušković, 19-godišnji stoper, ime je koje se sve glasnije spominje u europskim nogometnim krugovima. Iako ima tek četiri nastupa za "vatrene", analitičari ga vide ne samo kao sigurnog putnika na SP, već i kao potencijalnog prvotimca. "Vušković nije normalan", zaključili su analitičari ESPN-a.

Orlando: Prijateljska utakmica između Hrvatske i Kolumbije
Na posudbi iz Tottenhama u HSV-u, Vušković dominira Bundesligom, gdje je već četiri puta proglašen mladim igračem mjeseca. Njegova statistika je zapanjujuća: ima nevjerojatnih 75,3 posto dobivenih zračnih duela, što ga svrstava u sam vrh Europe. Uz to, prijetnja je i u napadu, gdje je ove sezone već zabio pet golova. Njegova mirnoća, tehnika i fizička nadmoć čine ga igračem koji može promijeniti tijek utakmice u oba smjera.

Tko su ostali skriveni aduti?

Osim Vuškovića, na popisu se našao i niz drugih talenata pred kojima je velika budućnost. Za Argentinu je tu Nico Paz, 21-godišnji ofenzivni veznjak talijanskog Coma. U sezoni života, s čak 16 sudjelovanja kod golova u Serie A, Paz se profilira kao idealna zamjena za Lionela Messija, igrač koji može unijeti kreativnost i energiju u napad.

SJAJNE VIJESTI Kovačić podijelio fotografiju s Gvardiolom na treningu, odmah se javio i kapetan Modrić
Kovačić podijelio fotografiju s Gvardiolom na treningu, odmah se javio i kapetan Modrić
NESTVARAN PODATAK Znate li koliko će zemalja ove godine imati reprezentaciju na EP-u i SP-u u čak tri kategorije?
Znate li koliko će zemalja ove godine imati reprezentaciju na EP-u i SP-u u čak tri kategorije?

Njemačka kao svog "džokera" vidi Deniza Undava. Iako su Kai Havertz i Nick Woltemade ispred njega, napadač Stuttgarta drugi je strijelac Bundeslige s 18 golova, odmah iza Harryja Kanea. Njegov instinkt za gol mogao bi biti presudan u završnicama tijesnih utakmica. Brazil, s druge strane, ima dva Premierligaška dragulja, Igora Thiaga i Joãoa Pedra, drugog i trećeg strijelca engleske lige. Carlo Ancelotti tako ima na raspolaganju dva različita profila napadača za svoju taktički fluidnu momčad.

Listu zaokružuju Tomás Araújo, stoper Benfice koji proživljava sezonu iz snova, te Dean Huijsen, moderni branič ključan za španjolski posjed lopte. U nevjerojatno jakoj francuskoj konkurenciji svoje mjesto traži i Hugo Ekitike, napadač koji je u debitantskoj sezoni za Liverpool sudjelovao kod 23 gola.

*uz korištenje AI-a

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Raspored i rezultati HNL-a
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i rezultati HNL-a

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
FOTO Luksuzno carstvo Michaela Jordana: Jahtom zagospodario Splitom, a u garaži samo jurilice
ŽIVI 'LAGANO'

FOTO Luksuzno carstvo Michaela Jordana: Jahtom zagospodario Splitom, a u garaži samo jurilice

Michael Jordan. Samo ime sinonim je za košarkašku besmrtnost, za let koji prkosi gravitaciji, za šest prstenova prvaka koji sjaje jače od bilo kojeg trofeja. No, Jordan nije samo košarkaška ikona; on je i prvi sportaš milijarder, čovjek čija strast prema brzini i luksuzu konkurira njegovoj ljubavi prema zakucavanjima. A gdje jedan milijarder s takvim pedigreom čuva svoje 'igračke'? U garaži koja bi posramila i sultane, a obožava i luksuzne jahte, to je pokazao i 2021. godine kada je unajmio luksuznu jahtu O'Pari, čiji tjedni najam iznosi 'sitnih' milijun eura...
FOTO Sjećate se nje? Zanosna crnka ušla u splitsku dvoranu i vrijeme je stalo. Evo tko je ona
ZVIJEZDA TENISKOG MEČA

FOTO Sjećate se nje? Zanosna crnka ušla u splitsku dvoranu i vrijeme je stalo. Evo tko je ona

Split je prije tri godine ugostio skupinu Davis Cupa, a glavna zvijezda na tribinama bila je atraktivna crnka Tanja Bolanča koja se pojavila u haljini i pokazala zanosnu figuru. Tko je to, tko je to, mnogi su se pitali

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026