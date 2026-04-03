Kovačić podijelio fotografiju s Gvardiolom na treningu, odmah se javio i kapetan Modrić

Hrvatska nogometna reprezentacija dobila je odlične vijesti uoči Svjetskog prvenstva koje će se u lipnju i srpnju održati u SAD-u, Meksiku i Kanadi. Mateo Kovačić i Joško Gvardiol vratili su se treninzima Manchester Cityja nakon oporavka od ozljeda.

Kovačić je već neko vrijeme u punom trenažnom procesu i bio je na klupi u posljednjim utakmicama “građana”, dok je reprezentativno okupljanje propustio u dogovoru sa stožerom kako bi se potpuno oporavio. Gvardiol se sada također priključio treninzima, čime su se ostvarile Dalićeve najave o njihovom skorom povratku.

Podsjetimo, Hrvatska je tijekom američke turneje pobijedila Kolumbiju (2-1), a izgubila od Brazila (3-1), a izbornik je tada istaknuo kako očekuje povratak dvojice ključnih igrača te čak planirao put u Englesku kako bi se osobno uvjerio u njihov napredak.

Pozitivne vijesti dodatno je potvrdio i sam Kovačić objavom na društvenim mrežama. Na fotografijama s treninga, uz njega i Gvardiola, našao se i njegov sin Ivan koji je, uz opis "Mini trener daje upute", preuzeo glavnu ulogu i nasmijao suigrače.

Objava je izazvala brojne reakcije navijača, a među prvima se javio i kapetan reprezentacije Luka Modrić koji je ostavio emotikon srca i skupio preko 400 lajkova. Komentirao je i Kovačićev bivši suigrač iz Chelseaja, Marc Cucurella, kratkom porukom: “Zvijer”.

Povratak Kovačića i Gvardiola u puni trening posebno veseli uoči završnih priprema za Svjetsko prvenstvo, gdje će Hrvatska ponovno računati na dvojicu važnih aduta u borbi za što bolji rezultat.