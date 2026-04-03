Obavijesti

Sport

Komentari 1
SJAJNE VIJESTI

Kovačić podijelio fotografiju s Gvardiolom na treningu, odmah se javio i kapetan Modrić

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Instagram

Objava je izazvala brojne reakcije navijača, a među prvima se javio i kapetan reprezentacije Luka Modrić koji je ostavio emotikon srca i skupio preko 400 lajkova

Hrvatska nogometna reprezentacija dobila je odlične vijesti uoči Svjetskog prvenstva koje će se u lipnju i srpnju održati u SAD-u, Meksiku i Kanadi. Mateo Kovačić i Joško Gvardiol vratili su se treninzima Manchester Cityja nakon oporavka od ozljeda.

Kovačić je već neko vrijeme u punom trenažnom procesu i bio je na klupi u posljednjim utakmicama “građana”, dok je reprezentativno okupljanje propustio u dogovoru sa stožerom kako bi se potpuno oporavio. Gvardiol se sada također priključio treninzima, čime su se ostvarile Dalićeve najave o njihovom skorom povratku.

Podsjetimo, Hrvatska je tijekom američke turneje pobijedila Kolumbiju (2-1), a izgubila od Brazila (3-1), a izbornik je tada istaknuo kako očekuje povratak dvojice ključnih igrača te čak planirao put u Englesku kako bi se osobno uvjerio u njihov napredak.

Pozitivne vijesti dodatno je potvrdio i sam Kovačić objavom na društvenim mrežama. Na fotografijama s treninga, uz njega i Gvardiola, našao se i njegov sin Ivan koji je, uz opis "Mini trener daje upute", preuzeo glavnu ulogu i nasmijao suigrače.

Objava je izazvala brojne reakcije navijača, a među prvima se javio i kapetan reprezentacije Luka Modrić koji je ostavio emotikon srca i skupio preko 400 lajkova. Komentirao je i Kovačićev bivši suigrač iz Chelseaja, Marc Cucurella, kratkom porukom: “Zvijer”.

Povratak Kovačića i Gvardiola u puni trening posebno veseli uoči završnih priprema za Svjetsko prvenstvo, gdje će Hrvatska ponovno računati na dvojicu važnih aduta u borbi za što bolji rezultat.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Michael Jordan. Samo ime sinonim je za košarkašku besmrtnost, za let koji prkosi gravitaciji, za šest prstenova prvaka koji sjaje jače od bilo kojeg trofeja. No, Jordan nije samo košarkaška ikona; on je i prvi sportaš milijarder, čovjek čija strast prema brzini i luksuzu konkurira njegovoj ljubavi prema zakucavanjima. A gdje jedan milijarder s takvim pedigreom čuva svoje 'igračke'? U garaži koja bi posramila i sultane, a obožava i luksuzne jahte, to je pokazao i 2021. godine kada je unajmio luksuznu jahtu O'Pari, čiji tjedni najam iznosi 'sitnih' milijun eura...
Split je prije tri godine ugostio skupinu Davis Cupa, a glavna zvijezda na tribinama bila je atraktivna crnka Tanja Bolanča koja se pojavila u haljini i pokazala zanosnu figuru. Tko je to, tko je to, mnogi su se pitali

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026