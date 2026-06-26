ESPN: Hrvatska je bezidejna, a glavni aduti su joj jako stari...

Hrvatska u subotu od 23 sata igra zadnju utakmicu grupne faze na Svjetskom prvenstvu. Pobjeda protiv Paname (1-0) otvorila je vrata šesnaestini finala, ali za potvrdu prolaska "vatrenima" treba barem bod protiv Gane. I dalje Hrvatska može završiti i na prvom i na drugom mjestu, sve ovisi kako će odigrati Engleska i Panama. Uoči utakmice Hrvatske, ESPN napravio je analizu Dalićevih trupa.

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Pokretanje videa... VIDEO Trening 'vatrenih' uoči Gane | Video: Hrvoje Tironi/24sata

"Hrvatska je u prve dvije utakmice Svjetskog prvenstva postigla tri gola iz 2,35 očekivanih golova (popularna xG statistika), pa treće mjesto na ljestvici ne predstavlja iznenađenje. Iako format natjecanja, koji oprašta pogreške, znači da bi se momčad Zlatka Dalića mogla provući u nokaut fazu čak i remijem ili porazom, dosadašnje igre bile su prilično bezidejne. Hrvatska se više ne može pohvaliti ni granitnom obranom kao nekadašnje generacije, a na Luki Modriću i Mateu Kovačiću primjećuje se da su stari - navodi ESPN pa dodaje:

"Čak ih je i Panama uspjela izmoriti, a Hrvatska može biti sretna što je Ante Budimir, unatoč svojim godinama, unio svježinu u napad. Gana će u obrani biti znatno čvršća od Paname, pa će Hrvatska morati pokazati puno više u napadu ako želi doći do pobjede".

Osvrnuli su se i na Ganu koja je dobila puno pohvala, te ESPN smatra da će Hrvatska imati dosta problema s načinom na koji igraju "crne zvijezde".

SP 2026 Zagrijavanje nogometaša uoči početka utakmice Engleske i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

"Unatoč kritikama na račun njegove taktike, izbornik Carlos Queiroz doveo je Ganu na prag prolaska iz iznimno teške skupine. S četiri boda uoči zadnjeg kola i gol-razlikom +1, Gana si može priuštiti i poraz od jednog gola razlike te i dalje osigurati nokaut-fazu. Naime, Bosna i Hercegovina je već potvrdila prolazak s četiri boda i gol-razlikom -1", piše u tekstu pa se nastavlja:

"Gana je odigrala briljantnu obranu protiv Engleske, a ako ponove takvu Queirozovu taktičku majstoriju, osvojit će bod potreban za jedno od prva dva mjesta u skupini L. Antoine Semenyo i Iñaki Williams možda će morati obuzdati svoje napadačke instinkte, ali hrvatska obrana i vezni red nisu neprobojni, pa bi se Gani mogle otvoriti prilike po krilima".