ESPN opleo po Ronaldu: Baš je bezopasan, zašto je na terenu?

Portugal je završio kao drugi u skupini K i izborio okršaj s Hrvatskom u šesnaestini finala SP-a. Nisu Portugalci dobro izgledali protiv Kolumbije, Južnoamerikanci imali su više prilika te su imali skoro duplo više udaraca prema golu. Na meti kritika bila je najveća portugalska zvijezda, Cristiano Ronaldo, koji nije stvorio ni jednu ozbiljnu priliku.

Foto: NATHAN RAY SEEBECK

Posebno je ESPN bio žestok u kritikama, a sve je pojačala još jedna odlična partija Lionela Messija koji je srušio još jedan rekord na Svjetskim prvenstvima.

- Da mu na dresu ne piše Ronaldo, mislili ste da je na terenu neki prosječni igrač. On ne izgleda kao čovjek koji je zabio skoro tisuću golova i koji je imao takvu karijeru kakvu je on imao. Na ovom Svjetskom prvenstvu je bio u ofsajdu više puta nego što pamtim. Zašto? Zato jer više nema brzinu i mora biti ispred stopera da bi mu mogao pobjeći - rekli su komentori na ESPN-u pa dodali:

- Jedino mjesto gdje mora biti je šesnaesterac, a tamo ga nema. Zašto ga nema? Zato jer ne može nikome pobjeći. A i kad dođe tamo, potpuno je bezopasan. Pričamo o Ronaldu... Bezopasan je, ne izgleda kao da će zabiti i nije mi jasno zašto je uopće na terenu.

Ronaldo je zabio dva gola u Uzbekistanu u pobjedi 5-1, ali takva reprezentacija nije pravo mjerilo. Portugalci su kiksali protiv DR Konga u prvom kolu te su odigrali 1-1, a sada je Kolumbija otkrila nove slabosti bivšeg europskog prvaka. Svakako je ohrabrujuće za Hrvatsku vidjeti da se Portugal muči te će "vatreni" proučiti načine kako srušiti Ronalda i ekipu.