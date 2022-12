Etto: U kući smo podijeljeni, a u Brazilu misle 'Ako ne budemo prvaci sad, onda nećemo nikad'

Deseci Brazilaca igrali su u HNL-u, a veliki je trag među njima ostavio Oélilton Araújo dos Santos (41) poznatiji kao Etto. U Dinamu je igrao od 2005. do 2011. godine 127 puta, zabio pet golova i 16 puta asistirao. Osvojio je pet naslova i tri Kupa.

S posebnom će pažnjom njegova obitelj, koja živi u Zagrebu, pratiti sutrašnju utakmicu Hrvatske i Brazila na Mundijalu u Katru.

POGLEDAJTE VIDEO: Majerovi penali

- Teška utakmica za mene. Moram biti podijeljen jer sam rođen u Brazilu, tamo imam rodbinu, mamu, tatu, sestru, a tu dugo živim, imam obitelj, ženu, djecu, to mi je kao druga država. Bit će mi i žao i drago tko god da prođe. Trebali smo se naći u finalu, tad bi mi bilo svejedno, sad mi nije. Ali nadam se da će biti dobra utakmica - rekao je Etto za Sportklub.

A što će reći djeca?

- Neki više navijaju za Brazil, drugi za Hrvatsku. Žena nije toliko za Brazil, svejedno joj je. Mali još ne znaju, mi ćemo se malo podijeliti, tri-tri - kaže bivši nogometaš, sad polaznik HNS-ove trenerske akademije.

Kako vidi Brazil?

- Napokon imamo momčad koja izgleda moćno, dosad nismo imali toliko dobrih, kvalitetnih i zrelih igrača za Svjetsko prvenstvo. Dugo smo ovisili o Neymaru, a sad više ne. Slabosti? Nema baš puno. Ali kad Brazil ima rezultat, automatski se opusti. Možda će Hrvatska tako iznenaditi, vidjeli set u zadnjoj utakmici. Nakon 4-0 u prvom dijelu igrali su s pola snage. To je SP i svašta se može dogoditi.

Može li Neymar stati u istu rečenicu s Peléom, Ronaldom i Ronaldinhom?

- Naravno. Njegova kvaliteta nikad nije bila upitna. On je fenomenalan dečko, njegova se vještina rijetko viđa. Neki kažu da se puno baca, ali vještina s loptom, kako vidi prostor i suigrača, to se ne može naći kod svakoga. Ronaldo, Ronaldinho, Kaká, to je taj rang.

Etto smatra da je Brazil zreo za osvajanje naslova.

- U Brazilu kažu da ga nikad nećemo osvojiti ako ga ne osvojimo sad. Toliko smo čekali i bit će teško zadržati to u novoj generaciji. Doći će novi igrači, i izbornik je rekao da mu je zadnji SP i tko zna kako će to izgledati - zaključio je Etto.

