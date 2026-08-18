Euforija je trajala 26 minuta... Dinamo je bolji od Vikinga, ali ovako se ne napada Liga prvaka
DINAMO - VIKING 2-2 Robert Mudražija tjednima nije bio ni prijavljen za Europu, a sad je morao na teren jer Kovačević nije imao više koga ubaciti u igru. Tako se ipak ne napada Liga prvaka...
Borba za Ligu prvaka traje i dalje. Dinamo je u prvoj utakmici playoff faze remizirao (2-2) s Vikingom, iako je do 26. minute imao sve u svojim rukama. Vodio 2-0, kontinuirano napadao i bio opasan. Ipak, individualne pogreške Mišića i Valinčića koštale su ih toliko važne pobjede nad Norvežanima. Za Zagrepčane su zabili Beljo i Lisica.