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Euforija je trajala 26 minuta... Dinamo je bolji od Vikinga, ali ovako se ne napada Liga prvaka

Piše Hrvoje Tironi,

DINAMO - VIKING 2-2 Robert Mudražija tjednima nije bio ni prijavljen za Europu, a sad je morao na teren jer Kovačević nije imao više koga ubaciti u igru. Tako se ipak ne napada Liga prvaka...