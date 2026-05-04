Euforija na vidiku: Utakmice 'vatrenih' na Mundijalu opet će se gledati na Trgu bana Jelačića

Manje od 40 dana dijeli nas od nove nogometne groznice koja će zavladati cijelom zemljom. Kreće Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku, a nakon što su 'vatreni' na posljednja dva natjecanja osvojili srebro i broncu, hrvatski navijači vjeruju u još jedan sjajan rezultat izabranika Zlatka Dalića.

Podrška navijača opet će biti ključna. Mnogi će uživo bodriti reprezentaciju, a za one koji žive u Zagrebu ili u blizini, a neće 'preko bare', navijačka udruga Mi Hrvati osigurala je javno gledanje utakmica na Trgu bana Josipa Jelačića! Od 11. lipnja, kada počinje turnir, pa do 19. srpnja, kada je finale, na Trgu će biti postavljena fan-zona u sklopu koje će se moći gledati sve utakmice. Unatoč tome što će naši reprezentativci igrati u kasnim noćnim satima, vjerujemo da će opet, kao i prethodnih godina, Trg biti ispunjen fanatičnim navijačima i sjajnom zvučnom kulisom. Organizatori su priredili i iznenađenje za najmlađe.

Zagreb: Navijači prate finalnu utakmicu Hrvatska - Francuska na Trgu | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- Vjerujemo da će naši reprezentativci i na ovaj način osjetiti našu podršku. Imamo i VIP zonu za djecu do 14 godina u čuvanom prostoru odmah ispred pozornice; prednost imaju djeca s poteškoćama u razvoju iz svih udruga te ona koje tradicionalno pomažemo (Vukovarski leptirići, Lastavice, Nazorova, Hrv. zaklada za djecu i brojne druge). Djeci će se besplatno dijeliti napitci, grickalice i navijački rekviziti, koje će osigurati sponzori - objavili su iz udruge Mi Hrvati.

Zahvalili su se i Gradu Zagrebu na susretljivosti.

- Zahvaljujemo Gradu Zagrebu na dodjeli prava za organizaciju ove manifestacije! Ističemo kako Grad Zagreb nije naplatio prostore na kojima ćemo postaviti pozornicu i režiju zbog našeg doprinosa građanima i tradicionalne suradnje. Hvala, Zagrebe - dodali su.