Obavijesti

Sport

Komentari 2
ORGANIZIRA UDRUGA MI HRVATI

Euforija na vidiku: Utakmice 'vatrenih' na Mundijalu opet će se gledati na Trgu bana Jelačića

Piše Zdravko Barišić,
Čitanje članka: 1 min
Euforija na vidiku: Utakmice 'vatrenih' na Mundijalu opet će se gledati na Trgu bana Jelačića
Zagreb: Navijači prate finalnu utakmicu Hrvatska - Francuska na Trgu | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Navijačka udruga Mi Hrvati osigurala je javno gledanje utakmica na Trgu bana Josipa Jelačića! Od 11. lipnja, kada počinje turnir, pa do 19. srpnja, kada je finale, na Trgu će biti postavljena fan-zona

Admiral

Manje od 40 dana dijeli nas od nove nogometne groznice koja će zavladati cijelom zemljom. Kreće Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku, a nakon što su 'vatreni' na posljednja dva natjecanja osvojili srebro i broncu, hrvatski navijači vjeruju u još jedan sjajan rezultat izabranika Zlatka Dalića.

Podrška navijača opet će biti ključna. Mnogi će uživo bodriti reprezentaciju, a za one koji žive u Zagrebu ili u blizini, a neće 'preko bare', navijačka udruga Mi Hrvati osigurala je javno gledanje utakmica na Trgu bana Josipa Jelačića! Od 11. lipnja, kada počinje turnir, pa do 19. srpnja, kada je finale, na Trgu će biti postavljena fan-zona u sklopu koje će se moći gledati sve utakmice. Unatoč tome što će naši reprezentativci igrati u kasnim noćnim satima, vjerujemo da će opet, kao i prethodnih godina, Trg biti ispunjen fanatičnim navijačima i sjajnom zvučnom kulisom. Organizatori su priredili i iznenađenje za najmlađe.

Zagreb: Navijači prate finalnu utakmicu Hrvatska - Francuska na Trgu
Zagreb: Navijači prate finalnu utakmicu Hrvatska - Francuska na Trgu | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- Vjerujemo da će naši reprezentativci i na ovaj način osjetiti našu podršku. Imamo i VIP zonu za djecu do 14 godina u čuvanom prostoru odmah ispred pozornice; prednost imaju djeca s poteškoćama u razvoju iz svih udruga te ona koje tradicionalno pomažemo (Vukovarski leptirići, Lastavice, Nazorova, Hrv. zaklada za djecu i brojne druge). Djeci će se besplatno dijeliti napitci, grickalice i navijački rekviziti, koje će osigurati sponzori - objavili su iz udruge Mi Hrvati.

Zahvalili su se i Gradu Zagrebu na susretljivosti.

- Zahvaljujemo Gradu Zagrebu na dodjeli prava za organizaciju ove manifestacije! Ističemo kako Grad Zagreb nije naplatio prostore na kojima ćemo postaviti pozornicu i režiju zbog našeg doprinosa građanima i tradicionalne suradnje. Hvala, Zagrebe - dodali su.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
FOTO Odvela je UFC prvaka na sud i tražila polovicu imovine. Presuda ju je ostavila bez riječi
SUDSKA 'SAPUNICA'

FOTO Odvela je UFC prvaka na sud i tražila polovicu imovine. Presuda ju je ostavila bez riječi

Israel Adesanya (36) jedan je od najboljih i najpoznatijih UFC boraca ove generacije. Nigerijac koji nastupa pod zastavom Novog Zelanda bio je dvostruki prvak u srednjoj kategoriji u UFC-u, a mnogi ga smatraju jednim od najboljih u povijesti svoje kategorije. Ipak, Adesanya nije punio naslovnice samo zahvaljujući sjajnoj sportskoj karijeri. Puno je pažnje privukla njegova veza s Charlotte Powdrell, koja je tražila polovicu njegovog bogatstva od 15 milijuna dolara, ali neuspješno!
Fatalna Brazilka besplatno časti fanove intimnim fotografijama
FOTO: LETICIA BUFONI

Fatalna Brazilka besplatno časti fanove intimnim fotografijama

Leticia Bufoni je jedno od vodećih imena u svijetu skateboarda. Brazilsko-američka sportašica i poduzetnica, postala je jedna od najutjecajnijih žena u ekstremnim sportovima. Nedavno je otvorila platformu za odrasle

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026