'Euro? Imam još o dosta toga porazgovarati s izbornikom'

Osim što je korona virus 'prebacio' Europsko prvenstvo na 2021. godinu, stvorio je probleme Hrvatskoj jer nitko ne zna što će biti s Lukom Modrićem i Ivanom Rakitićem. Njihov oproštaj od reprezentacije bio je gotovo siguran nakon završetka Eura, ali stvari su se promijenile nakon što je Euro prebačeno za sljedeću godinu.

Modrić će tada imati 35 godina, a Rakitić 33 i pitanje je u kakvoj formi će biti. Dok je kapetan siguran u svojoj zamisli da odradi još Euro s 'vatrenima', priča oko Ivana Rakitića je kompliciranija. Hoće li Rakitić nastupiti na Euru?

- A ne, to vam sada neću reći. Nažalost, došlo je do toga da se Euro morao prolongirati, to je bio veliki udarac za sve nas, ali u tom trenutku najpametnija odluka. Najvažnije je zdravlje. Što će biti dogodine stvarno ne znam. Glavno je sad da izađemo iz ove situacije, da svi zajedno budemo jaki. Imam još o dosta toga porazgovarati s izbornikom Zlatkom Dalićem - rekao je nogometaš Barcelone za Sportske novosti pa nastavio:

- Mislim da moram biti realan i objektivan prema svemu. Znate, kao i uvijek, da sam jako ozbiljan kad govorim o toj temi jer meni su reprezentacija i Hrvatska sve. Daleko broj jedan. Iznad svega. I gledam dobrobit svih nas. Vidjet ćemo kako će se razviti situacija u mojoj karijeri, a eto, iz neke nesreće ili sreće imamo dovoljno vremena do Eura. Moram obaviti otvoreni razgovor s izbornikom pa ćemo vidjeti što i kako.

Foto: Reuters/PIXSELL, Screenshot/L'Equpie

Rakitić kaže da se osjeća najbolje ikad i da je u najboljim igračkim godinama, ali i dalje mora razmisliti o svemu i može li njegovo tijelo izdržati takve napore. Za reprezentaciju je debitirao 2007. godine protiv Estonije i nastupio je za 'vatrene' na četiri Eura i dva SP-a.

- Ja sebe vidim u najboljoj mogućoj formi, osjećam se savršeno, nikad bolje. Isto tako, iako treniram sam, što je malo dosadno, nikad nisam kvalitetnije radio i bio spremniji nego u ovih mjesec i pol dana. Odmorio sam se možda dan ili dva, a inače vježbam dvaput dnevno. Imam 32 godine, mislim da su to najljepše godine jer svaki trenutak cijenim još puno više. Željan sam nogometa kao nikad. To nije sporno, a pogotovo nije sporna moja ljubav prema reprezentaciji, mojim suigračima i navijačima u Hrvatskoj. Posebice nakon ljeta u Rusiji. Ali isto tako sve treba proanalizirati, igranje u reprezentaciji nije samo stvar mojeg mišljenja nego, kažem, moram popričati s izbornikom.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Mogu li Luka s 35 i Ivan s 33 i dalje predstavljati Hrvatsku?

- Neobično je što će u dvije godine biti europsko i svjetsko prvenstvo, to će biti novo za sve nas. No, nogomet ide brzo, u malo vremena se može dogoditi puno stvari. Hoće li odgoda biti prednost ili šteta, to će se tek pokazati. Može biti jedno i drugo. Za neke igrače pozitivno, za druge ne toliko. Ajmo sad korak po korak, nemojmo stavljati previše pitanja. Hrvatska reprezentacija će na Euru 2021. biti jako dobra, bilo to sa mnom, s Lukom ili s nekim trećim.

Rakitić se u Španjolskoj nalazi u karanteni s obitelji već neko vrijeme, a pitanje je kada će početi treninzi s Barcelonom.

- Ovdje u Španjolskoj prvi put nakon karantene dopušteno nam je izaći s djecom i prošetati sat vremena. Jedino što sam šetao u zadnjih mjesec i pol dana bilo je pedeset metara od kuće do kontejnera, da bacim smeće. Još ne znamo ništa. Španjolska liga odlučila je da će se testirati svi igrači prije nego što dobijemo odobrenje da započnemo s treninzima. To je trebalo biti ovaj utorak, ali je iz meni nepoznatog razloga otkazano. Po novom bit će početkom svibnja. Nešto detaljnije, kao i kad ćemo na trening, nije nam rečeno.

Foto: ALBERT GEA

Rakitiću ugovor istječe sljedeće godine, ali pitanje je hoće li ostati na Camp Nou.

- Ne, nismo ništa razgovarali o tome. Ništa se novo ne događa, već dvije, tri godine idu iste priče. Bilo je prije Rusije, pa nakon nje. To traje… Sve razumijem. Nogomet je i veliki biznis. Ovdje imam ugovor još dosta vremena, moje ideje i razmišljanja su kad potpišem ugovor da ga ispunim do kraja. Što će biti dalje, za to imam vremena. Za sad sam tu gdje jesam, sretan i zadovoljan. Točno da je ovo teška sezona, drugačija nego ostale, ali želim biti pozitivan. Imam više volje i želje za nogometom nego ikad - kazao je Raketa za SN.