EuroBasket: Wagner i Schröder odveli Njemačku u četvrtfinale!

Aktualni svjetski košarkaški prvaci Nijemci plasirali su se u četvrtfinale ovogodišnjeg Eurobasketa u Rigi svladavši Portugalce sa 85-58 (17-12, 14-20, 21-19, 33-7).

Franz Wagner i Dennis Schröder sa po 16 te Isaac Bonga sa 15 pogodaka predvodili su Njemačku, dok je Neemias Queta ubacio 18 za Portugal.

Portugal se odlično držao protiv favorizirane Njemačke pune tri četvrtine, nakon 30 minuta bilo je samo 52-51 za Njemačku. No, u završnoj četvrtini "otvorio" se vanjski šut Nijemcima koji su pogodili devet od zadnjih 11 dalekometnih pokušaja. Serijom 22-3 Njemačka se odvojila na nedostižnih 74-54 tri i pol minute prije kraja, a dok kraja dvoboja ta je prednost narasla na prevelikih 27 razlike.

Njemačka je tako u svom šestom nastupu na Eurobasketu ostvarila i šestu pobjedu, a u četvrtfinalu će u srijedu igrati protiv boljih iz ogleda Italije i Slovenije koji je na programu u nedjelju.

Ranije u subotu je Turska pobijedila Švedsku sa 85-79 (20-23, 17-19, 26-13, 22-24). Šveđani su dobili i prvu u i drugu četvrtinu, no ključnom se pokazala treća četvrtina koju su Turci dobili s 13 razlike tako da ni izgubljen zadnja četvrtina s dva razlike nije dovela u pitanje njihovu pobjedu.

Najbolji strijelac Turkse bio je Alperen Sengun s 24 ubačaja, 16 skokova i šest asistencija. Cedi Osman je dodao 17 poena, a Ercan Osmani 14 poena i devet skokova. Kod Šveđana najučinkovitiji su bili Ludwig Hakanson sa 16 koševa i pet asistencija i Viktor Gadefors s 15 koševa.

Turska će u četvrtfinalu u utorak igrati protiv pobjednika susreta između Bosne i Hercegovine i Poljske.