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VIDEO: BRAVO, MORISE

EUROGOLČINA SPASILA 'MODRE' Pogledajte Valinčićev projektil!

Piše Josip Tolić,
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EUROGOLČINA SPASILA 'MODRE' Pogledajte Valinčićev projektil!
Foto: RTL/screenshot
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DINAMO - THUN 3-2 Moris Valinčić je asistirao pa bombom s 20 metara i prvijencem spasio Dinamo i okrenuo dvoboj protiv Thuna

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Prvo je asistirao Dionu Dreni Belji za prvi gol koji je, netom nakon isključenja kapetana Thuna Marca Bürkija, vratio nadu "modrima", a sredinom drugog produžetka zabio je golčinu karijere i spasio iscrpljene "modre" u uzvratu drugog pretkola Lige prvaka na Maksimiru.

Moris Valinčić sprašio je krasan gol s 20 metara nakon što je pretrčao pola terena, pogodio je u gornji desni kut i od 0-2 Dinamu donio velikih i vrijednih 3-2. Za igrača koji je imao tešku ozljedu nakon sjajnog starta prošle sezone jako bitan trenutak. I prvi gol u 36. utakmici za Dinamo.

Valinčićev eurogol Thunu pogledajte OVDJE.

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