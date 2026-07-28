EUROGOLČINA SPASILA 'MODRE' Pogledajte Valinčićev projektil!

Prvo je asistirao Dionu Dreni Belji za prvi gol koji je, netom nakon isključenja kapetana Thuna Marca Bürkija, vratio nadu "modrima", a sredinom drugog produžetka zabio je golčinu karijere i spasio iscrpljene "modre" u uzvratu drugog pretkola Lige prvaka na Maksimiru.

Moris Valinčić sprašio je krasan gol s 20 metara nakon što je pretrčao pola terena, pogodio je u gornji desni kut i od 0-2 Dinamu donio velikih i vrijednih 3-2. Za igrača koji je imao tešku ozljedu nakon sjajnog starta prošle sezone jako bitan trenutak. I prvi gol u 36. utakmici za Dinamo.

Valinčićev eurogol Thunu pogledajte OVDJE.