Europa je 'luda' za Jakirovićem. Španjolci pišu: Želi ga Barca, ali postoji jedan veliki problem...

Iz dana u dan komplicira se situacija oko Leona Jakirovića (18). U Dinamu je, čini se, otpisan te mora naći novi klub kako bi dobivao minute i tazvijao se u pravom smjeru. Talijanski mediji izvjestili su kako ga promatra Inter, koji je jako blizu dovođenja Branimira Mlačića iz Hajduka, a sada su Španjolci pustili veliku vijest. Jakirovića želi Barcelona.

Pokretanje videa... 02:22 GNK Dinamo organizirao je media day i otvoreni trening | Video: 24sata/pixsell

Ipak, navodi portal Sport, mladi stoper Dinama za Barcelonu je "zabranjeni san". Barca ga želi dovesti u svoju drugu momčad, Barcu taletic, kako bi se tamo razvijao i jednog dana zaigrao za prvu momčad. Ipak, tu postoji problem. I Barcelona i njena druga momčad imaju glavobolju od financijskog fair-playa. Da bi se doveo novi igrač, netko iz momčadi mora napustiti klub. Zato Barcelona mora dobro razmisliti što će dalje.

Španjolci kao primjer navode da je Barca Atletic i sada u tom problemu te je morala stoprirati transfer mladog talenta, Hamze Abdelkarima (18), iz Al Ahlyja. Dok ne riješe problem s njim, neće biti u mogućnosti krenuti po Jakirovića, a i za njega bi se morali riješiti nekog iz momčadi. Tako da je on za sada, iako im je velika želja, samo san kojeg će pokušati ostvariti ako ga netko ne uzme prije Barce.

Isti portal naveo je kako je Barcelona pratila Jakirovića na Svjetskom U-17 prvenstvu, gdje je odigrao jako dobro i bio jedan od vođa momčadi. Skauti katalonskog kluba zadovoljni su s njim, ali je pitanje hoće li ga uspjeti "zgrabiti" prije nego ode u neki drugi klub.