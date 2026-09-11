Europa se klanja Baturini! 'Opet je bio u središtu svega, lakoća kojom igra je zadivljujuća...'

Martin Baturina (23) bio je jedan od glavnih junaka povijesne večeri Coma u Ligi prvaka. Talijanska momčad u svom je prvom nastupu u natjecanju pobijedila RB Leipzig 4-1, a hrvatski reprezentativac zabio je prvi Comov gol u povijesti Lige prvaka i asistirao za drugi. Baturina je u 15. minuti doveo Como u vodstvo, a 23 minute poslije proigrao Anastasiosa Douvikasa za 2-0. U nastavku su za domaćine zabili Assane Diao i Máximo Perrone, dok je jedini gol Leipziga postigao Andrija Maksimović. Hrvatski veznjak odigrao je 66 minuta, a proglašen je i igračem utakmice.

Njegova predstava izazvala je brojne reakcije diljem Europe, a posebno su ga nahvalili talijanski i njemački mediji. Virgilio Sport već je naslovom jasno pokazao koliko je Baturinin nastup odjeknuo u Italiji.

"Baturina je ušao u povijest Coma", napisali su Talijani te istaknuli kako je 10. rujna 2026. postao novi povijesni datum za klub s jezera.

"Prošlo je samo 15 minuta prije nego što je Sinigaglia eksplodirao od sreće", opisali su njegov prvi gol u Ligi prvaka.

Corriere della Sera također je posebno izdvojio hrvatskog reprezentativca. Nakon njegova gola za vodstvo, Baturina je ponovno bio ključan kod drugog gola.

"Opet je Baturina u središtu svega", napisao je Corriere nakon što je hrvatski veznjak pronašao Douvikasa za 2-0.

Veliki talijanski dnevnik Como je opisao kao "blistav", a nastup Fàbregasove momčadi kao pravi spektakl. Još zanimljivije zvuči ono što je La Gazzetta dello Sport napisala samo nekoliko sati prije utakmice. Baturinu je izdvojila kao jednog od veznjaka koji se nalaze u sjajnoj formi i poručila:

"Postao je nepogrešiv."

U izvještaju su lakoću kojom igra nazvali "nevjerojatnom".

"Lakoća kojom pronalazi prostor i igra nevjerojatna je. Njegov napredak od početka prošle godine do ove utakmice u Ligi prvaka jedan je od najvećih iskoraka koje je Como napravio. U momčadi u kojoj je Nico Paz glavni igrač, Baturina se prometnuo u njegovu desnu ruku", piše talijanski medij.

Foto: MATTEO CIAMBELLI

Gazzetta je podsjetila da je Baturina prethodno zabijao Napoliju i Genoi, a hrvatski veznjak samo nekoliko sati poslije pogodio je i protiv Leipziga. Njegovu predstavu nahvalili su i u Njemačkoj. Ugledni Kicker u naslov je izvukao upravo njega i Nica Paza.

"Baturina i Paz bili su prejaki: Leipzig teško poražen na Comovu debiju u Ligi prvaka", napisao je Kicker.

Njemačka agencija dpa, čiji je izvještaj objavio Welt, Baturinu je nazvala "izvanrednim" te posebno istaknula njegov potez kod drugog gola. Hrvatski veznjak fintom tijela oslobodio se čuvara u svojoj polovici i precizno poslao Douvikasa samog prema golu.

Baturinin nastup privukao je pozornost i poznatog talijanskog sportskog novinara Tancredija Palmerija, koji smatra da bi hrvatski reprezentativac uskoro mogao postati meta bogatih engleskih klubova.

"Sljedeće godine, a možda već u siječnju, za Baturinu će iz Premier lige stići ponuda od najmanje 60 milijuna eura, nešto što se dosad nije dogodilo nijednom igraču Coma. A što će Como napraviti? Sigurno će je odbiti, može odbiti bilo kakvu ponudu. Ali pitanje je u kojem će trenutku igrač doći do točke pucanja i zatražiti da ga puste", napisao je Palmieri.