Europska ekipna bronca i dvije juniorske medalje u pool biljaru

Hrvatska biljarska reprezentacija, u sastavu Roberto i Michel Bartol, Ante Šola i Tomislav Šušić, osvojila je broncu u ekipnom natjecanju na Europskom prvenstvu u pool biljaru. Na istom natjecanju, u kategoriji U-17, Ivan Galić osvojio je zlato u disciplini “osmica” i srebro u disciplini “desetka”.

Prvenstvo u nizozemskom Veldhovenu okupilo je od 19. do 31. srpnja elitu pool biljara pa je ovaj uspjeh Hrvatske još značajniji. Na putu do postolja naša mlada reprezentacija, dio koje je tek prešao u seniore, porazila je u četvrtfinalu branitelje naslova, Austrijance, i to preokretom Šušića. Iako je gubio 6-2, uspio je pobijediti 8-7. Pokleknuli su u polufinalu protiv favoriziranih Poljaka. Izgubili su 2-1 u neizvjesnoj završnici od budućih prvaka.

- Ovo je vrhunski rezultat, u našem sportu jednak onome koji su napravili nogometaši. Konkurencija je bila izuzetno jaka i gotovo da je bilo nemoguće doći do medalje. Pojedinačne medalje osvojili smo prije 10-15 godina, a ova ekipa je tek u seniorskim začecima - rekao je Ante Morić, predsjednik Hrvatskog biljarskog saveza.

Napomenuo je i kako bi biljar mogao postati olimpijski sport, s obzirom na to da je krenula službena kampanja da ga se uvrsti na Igre u Parizu 2024. godine.

Tema: Sport fanatik