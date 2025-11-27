Europski četvrtak: Gdje gledati Lille - Dinamo i Rijeka - Larnaca

Pred hrvatskim predstavnicima u europskim natjecanjima je uzbudljiva večer. Ovog četvrtka nogometna groznica trese Zagreb i Rijeku, iako će se "modri" za bodove morati izboriti stotinama kilometara daleko od kuće. Dinamo u sklopu petog kola Europske lige gostuje kod snažnog Lillea, dok Rijeka na Rujevici u četvrtom kolu Konferencijske lige dočekuje najugodnije iznenađenje natjecanja, ciparski AEK Larnacu.

Obje momčadi ulaze u susrete s različitim ambicijama, ali istim ciljem: osvajanjem bodova koji bi im osigurali mirniju europsku zimu. Dok Zagrepčani tražu prekid negativne tradicije u Francuskoj, Riječani žele potvrditi dobru formu pred svojim navijačima protiv suparnika koji je ove sezone već šokirao nogometnu Europu.

Lille - Dinamo: Težak ispit na sjeveru Francuske

Nogometaše Dinama od 18.45 sati (prijenos na Arenasport 1) očekuje izuzetno zahtjevan zadatak na stadionu Pierre Mauroy. Domaćin Lille, trenutno četvrtoplasirana momčad francuske Ligue 1, ulazi u ovaj dvoboj kao veliki favorit, no "modri" vide šansu u činjenici da Francuzi u Europi ove sezone igraju po principu toplo-hladno.

Trener Dinama Mario Kovačević uspio je podići momčad nakon reprezentativne stanke. Uvjerljiva pobjeda 3-1 protiv Varaždina u domaćem prvenstvu te 7-0 slavlje protiv Karlovca u Kupu vratili su samopouzdanje u svlačionicu. Ipak, Kovačević je svjestan snage protivnika.

- Francuska liga je puno jača. Više je kvalitetnih momčadi na čelu s Parizom koji je među top 5 momčadi u Europi. Ne možemo uspoređivati, znamo da je hrvatska liga razvojna. Ali zašto ne, kad se "potrefi" dobar dan, da odigramo dobru utakmicu - rekao je Kovačević u najavi susreta.

Zanimljiva je situacija s golmanima. Iako se očekivao povratak Ivana Nevistića, trener "modrih" potvrdio je da neće mijenjati ono što funkcionira.

- Ostat će kako je bilo, Filipović će braniti - otkrio je Kovačević, dajući povjerenje golmanu koji je čuvao mrežu u utakmici protiv Varaždina.

Francuzi oprezni unatoč ulozi favorita

Lille je u prošlom kolu domaćeg prvenstva svladao moćni PSG 4-2, što dovoljno govori o njihovom potencijalu. Međutim u Europskoj ligi je znao kiksati, gubio je od PAOK-a i Crvene zvezde, što trener Bruno Genesio želi ispraviti.

- Ako ponovimo istu vrstu pogreške, znači da nismo ništa naučili i nismo napredovali. Dinamo je momčad koja voli igrati napadački nogomet, vjeran hrvatskoj tradiciji, s mnogo tehnički i taktički nadarenih igrača - izjavio je Genesio, pozivajući igrače na oprez.

Kladionice su neumoljive i vide francuskog predstavnika kao izrazitog favorita s koeficijentom na pobjedu od oko 1,60, dok se pobjeda Dinama vrednuje visokim tečajem od 5,25.

Glavni sudac utakmice bit će Škot John Beaton. Ovo ime budi lijepa sjećanja kod navijača zagrebačkog kluba. Beaton je Dinamu sudio u tri navrata; dvaput protiv Astane i jednom protiv bečkog Rapida, i svaki put su "modri" izašli kao pobjednici. S druge strane, Riječani ga ne pamte po dobru jer im je sudio u porazu protiv Ludogoreca kada je pokazao dva crvena kartona.

Rijeka - AEK Larnaca: Španjolski štih na Rujevici

U kasnijem terminu, od 21 sat (Arenasport 2), Rijeka na Rujevici dočekuje ciparski AEK iz Larnace. Iako ime protivnika možda ne zvuči atraktivno prosječnom pratitelju nogometa, radi se o momčadi koja je pravi hit ovosezonske Konferencijske lige.

Ciprani su u prva tri kola osvojili sedam bodova i još nisu primili gol. Posebno odzvanja njihova pobjeda protiv londonskog Crystal Palacea (1-0) te razbijanje nizozemskog AZ Alkmaara s visokih 4-0. Momčad vodi baskijski stručnjak Imanol Idiakez, a svlačionica je puna iskusnih internacionalaca, uključujući bivše igrače iz HNL-a poput Hrvoja Miličevića i Riada Bajića.

Trener Rijeke Victor Sanchez, i sam Španjolac, dobro poznaje filozofiju suparnika.

- Znamo da će ovo biti vrlo teška utakmica. AEK ove sezone igra jako dobro, i u ligi i u Europi. Spremni smo i vjerujemo u svoje mogućnosti, vjerujemo u svoju kvalitetu. Kao i uvijek, pokušat ćemo razviti plan kojim ćemo neutralizirati jače strane AEK-a - rekao je Sanchez.

Rujevica kao utvrda

Rijeka se uzda u domaću atmosferu. U posljednjih šest utakmica na Rujevici pobijedili su triput, a u Europi su kod kuće tradicionalno tvrd orah. Ipak, Sanchez je bio tajanstven oko sastava, no jasno je da će morati izvesti najjače snage ako želi probiti obranu koja u ovom natjecanju još nije kapitulirala.

- Imamo još tri utakmice i cilj nam je osvojiti svih devet bodova - optimistično je najavio strateg Riječana, dodavši kako vjeruje da će za prolazak dalje biti potrebno osam ili devet bodova.

Kladionice favoriziraju Rijeku (koeficijent oko 1,40), no oprez je nužan. AEK je u nizu od osam utakmica bez poraza i ima pet uzastopnih gostujućih pobjeda. Pravdu će na Rujevici dijeliti irski sudac Rob Hennessy, kojemu će ovo biti prvi susret s nekim hrvatskim klubom, iako je već sudio hrvatskoj U-21 reprezentaciji u pobjedi protiv Farskih Otoka.