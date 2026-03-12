Obavijesti

LEGENDA VIKINGA

Europski velikani trebali bi ga pitati za savjet: Hrvat zna kako igrati protiv norveške senzacije

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Profimedia

Zlatko Tripić, hrvatski nogometaš s norveškom putovnicom, legenda je aktualnog norveškog prvaka Vikinga. Kapetan kluba donio im je prvu ligu nakon 34 godine, a ima sjajan učinak protiv skandinavske senzacije Lige prvaka Bodø/Glimta

Krilni napadač Vikinga i rođeni Riječanin iz bosanske obitelji Zlatko Tripić (33) igra u najvišem rangu norveškog nogometa. Rodio se u Hrvatskoj, ali odlučio je igrati za norvešku reprezentaciju te je za mlade uzraste njihove selekcije odigrao tri susreta.

'Moramo dati sve od sebe', kaže Tudor iz Spursa uoči utakmice Lige prvaka protiv Atletica 03:37
'Moramo dati sve od sebe', kaže Tudor iz Spursa uoči utakmice Lige prvaka protiv Atletica | Video: 24sata/Reuters

Trn u oku norveške senzacije

Njegov učinak protiv ovosezonske senzacije Lige prvaka Bodø/Glimta je podatak s kojim se rijetko tko može pohvaliti. Protiv aktualnog norveškog viceprvaka igrao je 15 utakmica, zabio šest golova i tri puta asistirao. U Viking, aktualnog prvaka, stigao je 2018. godine, a u karijeri je igrao još za Tonstad, Egersund, Molde, Fredrikstad, Start, Greuther Fürth, Sheriff i Göztepe. Trenutačni ugovor s Vikingom istječe mu krajem 2027. godine, a prema Transfermarktu vrijedi 1,2 milijuna eura. 

Istinska je legenda Vikinga za kojeg je nastupio 208 puta, zabio 68 golova i podijelio 83 asistencije, a kao kapetan kluba donio im je 2025. prvu ligu nakon 34 godina suše.

U sezoni 2023./24. bio je igrač sezone u norveškom prvenstvu. Tada je proglašen najboljim asistentom lige s 15 asistencija, a zabio je i deset golova te bio 6. najbolji strijelac prvenstva. Dva puta bio je prvak Norveške s Moldeom (2011. i 2012.), te 2025. s Vikingom kad su u napetoj završnici prvenstva osvojili ligu s bodom više od Bodø/Glimta.

Životni put prožet nogometom

Životni put ga je već s devet mjeseci odveo u Norvešku, gdje se obitelj preselila i skrasila u gradiću Lyngdal. Ondje je napravio prve nogometne korake, a njegov talent bio je očit od samog početka. Prošao je put od lokalnog kluba Lyngdal IL do Tonstada, s kojim je igrao u šestom rangu natjecanja. Ključni trenutak dogodio se 2011. godine, kada je kao igrač trećeligaša Egersunda briljirao u kup utakmici protiv velikana Vikinga. Iako se činilo da je Stavanger njegova iduća destinacija, sudbina ga je odvela na sjever, u redove Moldea.

U Moldeu ga je dočekao Ole Gunnar Solskjær, pod čijom je palicom osvojio dva naslova prvaka Norveške (2011. i 2012.) te Norveški kup 2013. godine. Iako mlad, pokazivao je zrelost i pobjednički mentalitet koji ga je pratio kroz cijelu karijeru. Nakon Moldea, put ga je vodio preko Starta do prve inozemne avanture u njemačkom Greuther Fürthu, gdje se okušao u zahtjevnoj 2. Bundesligi. Uslijedila je kratka, ali uspješna epizoda u moldavskom Sheriffu iz Tiraspola, s kojim je 2017. osvojio naslov prvaka.

Tripić je odlučio doći i preuzeti odgovornost. Odmah je dobio kapetansku traku i poveo momčad natrag u elitu. Već iduće sezone, 2019. godine, donio je Vikingu prvi trofej nakon dugo vremena, zabivši jedini gol u finalu Kupa protiv Haugesunda za pobjedu 1-0. Nakon kratkog izleta u turski Göztepe, vratio se kući u svibnju 2021. i potpisao petogodišnji ugovor.

Njegov drugi mandat pretvorio ga je u ikonu. Postao je prvi igrač u povijesti norveške Eliteserien koji je tri sezone zaredom (2023., 2024., 2025.) upisao dvoznamenkasti broj golova i asistencija. Kruna njegove uspješne karijere stigla je 30. studenog 2025. U posljednjem kolu, u pobjedi 5-1 protiv Vålerenge, Tripić je kao kapetan podigao pehar namijenjen prvaku Norveške; prvi za Viking nakon duge 34 godine. Sa 11 golova i čak 16 asistencija bio je najvažniji kotačić momčadi koja je vratila slavu u Stavanger.

U privatnom životu sretno je oženjen lijepom Norvežankom Anette Hovland. Par ima dva sina, a na društvenim mrežama pohvalio se kako mu je 2025. jedna od najboljih u karijeri i privatnom životu.

OSTALO

