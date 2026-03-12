Europski velikani trebali bi ga pitati za savjet: Hrvat zna kako igrati protiv norveške senzacije

Krilni napadač Vikinga i rođeni Riječanin iz bosanske obitelji Zlatko Tripić (33) igra u najvišem rangu norveškog nogometa. Rodio se u Hrvatskoj, ali odlučio je igrati za norvešku reprezentaciju te je za mlade uzraste njihove selekcije odigrao tri susreta.

Trn u oku norveške senzacije

Njegov učinak protiv ovosezonske senzacije Lige prvaka Bodø/Glimta je podatak s kojim se rijetko tko može pohvaliti. Protiv aktualnog norveškog viceprvaka igrao je 15 utakmica, zabio šest golova i tri puta asistirao. U Viking, aktualnog prvaka, stigao je 2018. godine, a u karijeri je igrao još za Tonstad, Egersund, Molde, Fredrikstad, Start, Greuther Fürth, Sheriff i Göztepe. Trenutačni ugovor s Vikingom istječe mu krajem 2027. godine, a prema Transfermarktu vrijedi 1,2 milijuna eura.

Istinska je legenda Vikinga za kojeg je nastupio 208 puta, zabio 68 golova i podijelio 83 asistencije, a kao kapetan kluba donio im je 2025. prvu ligu nakon 34 godina suše.

U sezoni 2023./24. bio je igrač sezone u norveškom prvenstvu. Tada je proglašen najboljim asistentom lige s 15 asistencija, a zabio je i deset golova te bio 6. najbolji strijelac prvenstva. Dva puta bio je prvak Norveške s Moldeom (2011. i 2012.), te 2025. s Vikingom kad su u napetoj završnici prvenstva osvojili ligu s bodom više od Bodø/Glimta.

Životni put prožet nogometom

Životni put ga je već s devet mjeseci odveo u Norvešku, gdje se obitelj preselila i skrasila u gradiću Lyngdal. Ondje je napravio prve nogometne korake, a njegov talent bio je očit od samog početka. Prošao je put od lokalnog kluba Lyngdal IL do Tonstada, s kojim je igrao u šestom rangu natjecanja. Ključni trenutak dogodio se 2011. godine, kada je kao igrač trećeligaša Egersunda briljirao u kup utakmici protiv velikana Vikinga. Iako se činilo da je Stavanger njegova iduća destinacija, sudbina ga je odvela na sjever, u redove Moldea.

U Moldeu ga je dočekao Ole Gunnar Solskjær, pod čijom je palicom osvojio dva naslova prvaka Norveške (2011. i 2012.) te Norveški kup 2013. godine. Iako mlad, pokazivao je zrelost i pobjednički mentalitet koji ga je pratio kroz cijelu karijeru. Nakon Moldea, put ga je vodio preko Starta do prve inozemne avanture u njemačkom Greuther Fürthu, gdje se okušao u zahtjevnoj 2. Bundesligi. Uslijedila je kratka, ali uspješna epizoda u moldavskom Sheriffu iz Tiraspola, s kojim je 2017. osvojio naslov prvaka.

Tripić je odlučio doći i preuzeti odgovornost. Odmah je dobio kapetansku traku i poveo momčad natrag u elitu. Već iduće sezone, 2019. godine, donio je Vikingu prvi trofej nakon dugo vremena, zabivši jedini gol u finalu Kupa protiv Haugesunda za pobjedu 1-0. Nakon kratkog izleta u turski Göztepe, vratio se kući u svibnju 2021. i potpisao petogodišnji ugovor.

Njegov drugi mandat pretvorio ga je u ikonu. Postao je prvi igrač u povijesti norveške Eliteserien koji je tri sezone zaredom (2023., 2024., 2025.) upisao dvoznamenkasti broj golova i asistencija. Kruna njegove uspješne karijere stigla je 30. studenog 2025. U posljednjem kolu, u pobjedi 5-1 protiv Vålerenge, Tripić je kao kapetan podigao pehar namijenjen prvaku Norveške; prvi za Viking nakon duge 34 godine. Sa 11 golova i čak 16 asistencija bio je najvažniji kotačić momčadi koja je vratila slavu u Stavanger.

U privatnom životu sretno je oženjen lijepom Norvežankom Anette Hovland. Par ima dva sina, a na društvenim mrežama pohvalio se kako mu je 2025. jedna od najboljih u karijeri i privatnom životu.