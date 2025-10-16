Financijski izvještaj koji danas predstavljamo označava povijesnu prekretnicu, prvi put u modernoj povijesti Intera zabilježili smo neto dobit, rekao je predsjednik kluba Giuseppe Marotta
Europski viceprvak ostvario rekordne prihode prošle sezone!
Talijanski nogometni velikan Inter ostvario je rekordnih 567 milijuna eura prihoda u protekloj financijskoj godini, objavio je milanski klub.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Financijski izvještaji za sezonu 2024/25. pokazuju prihode od 567 milijuna eura, što je povećanje za 94 milijuna eura u usporedbi s prethodnom sezonom. Ovo je rekord, ne samo za Inter već i za talijanski nogomet u cjelini. Prethodni rekord držao je Juventus kada je u prvoj Ronaldovoj sezoni imao prihode od 464 milijuna.
Rekordni Interovi prihodi su posljedica povećanja prihoda od domaćih i europskih natjecanja, kao i sudjelovanja na prvom izdanju proširenog Svjetskog klupskog prvenstva. Istovremeno, došlo je i do rasta komercijalnih prihoda od sponzorstava i utakmica.
Inter je financijsku godinu zaključio s neto dobiti od 35.4 milijuna eura, u usporedbi s gubitkom od 35.7 milijuna eura u prethodnoj financijskoj godini.
Zanimljivo, rekordnu financijsku godinu Inter je završio bez trofeja. U finalu Lige prvaka je izgubio od PSG-a, u Serie A je bio drugi iz Napolija, u talijanskom Kupu je zapeo u polufinalu od gradskog suparnika Milana, "Rossoneri" su bili bolji i u finalu talijanskog Superkupa, dok je na klupskom SP-u ispao u Fluminenesea.
- Financijski izvještaj koji danas predstavljamo označava povijesnu prekretnicu, prvi put u modernoj povijesti Intera zabilježili smo neto dobit. Ovaj rezultat odražava snagu naše strategije, utemeljene na predanosti održivosti, operativnoj učinkovitosti i maksimiziranju naših resursa - kazao je predsjednik Giuseppe Marotta.
EndFragment
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+